Erbliche Erkrankungen des Sehnervs

Eine dominante Optikusatrophie und die Lebersche hereditäre Optikusneuropathie sind vererbte Schäden, die durch defekte Gene verursacht werden. Beide Erkrankungen sind selten.

Eine dominante Optikusatrophie wird durch ein dominantes Gen vom Vater oder der Mutter vererbt, was bedeutet, dass für die Entwicklung der Erkrankung nur eine Kopie des Gens erforderlich ist. Mit anderen Worten: Wenn entweder der Vater oder die Mutter an der Erkrankung leidet, wird sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % an jedes Kind vererbt.

Die Lebersche hereditäre Optikusneuropathie wird nur von der Mutter vererbt, weil sich die defekten Gene auf den Mitochondrien befinden. Mitochondrien sind Zellstrukturen, die den Zellen Energie liefern, und haben ihre eigenen internen Gene, die nur von der Mutter vererbt werden. Betroffene Männer können die Erkrankung nicht an ihre Kinder vererben. Die Lebersche hereditäre Optikusneuropathie tritt häufiger bei Männern auf.