Retinopathie durch hohen Blutdruck

Untersuchung des Auges durch den Arzt

Mit Hilfe eines Ophthalmoskops kann der Arzt das typische Erscheinungsbild der Retina bei Patienten mit hohem Blutdruck erkennen. Der Umfang des an der Netzhaut entstandenen Schadens entspricht häufig dem Schadensausmaß an den Blutgefäßen in anderen Organen, die vom Bluthochdruck betroffen sind, wie etwa dem Gehirn, dem Herz und der Nieren. Bei extrem hohem Blutdruck stellen Ärzte möglicherweise eine Schwellung der Sehnervenpapille fest (ein sogenanntes Papillenödem), die sofort behandelt werden muss (siehe Tabelle Einteilung des Blutdrucks bei Erwachsenen).