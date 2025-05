Augenschmerzen

Der Bedarf an Tests richtet sich nach den Befunden nach Aufnahme der Krankengeschichte und der körperlichen Untersuchung durch den Arzt. In der Regel sind keine Tests erforderlich. Wenn der Arzt jedoch eine Erhöhung des Augeninnendrucks feststellt (was auf ein Glaukom hindeutet), kann er den Patienten an einen Ophthalmologen überweisen (einem Arzt, der sich auf die Untersuchung und operative wie nicht operative Behandlung von Augenkrankheiten spezialisiert hat), um eine Gonioskopie durchführen zu lassen. Ein Gonioskop ist eine spezielle Linse, mit der Ärzte die Drainagekanäle im Auge untersuchen können, um festzustellen, ob es sich bei dem Glaukom um ein Offenwinkel- oder Engwinkelglaukom handelt.

Eine Vorwölbung des Auges und die Unfähigkeit des Auges, sich frei in alle Richtungen zu bewegen, ohne den Kopf zu drehen, können auf eine orbitale Zellulitis oder einen orbitalen Pseudotumor hinweisen. Eine Computertomografie (CT) oder eine Magnetresonanztomografie (MRT) wird durchgeführt, um ein Vorhandensein dieser Erkrankungen zu prüfen. Eine CT kann zudem auch vorgenommen werden, wenn der Verdacht auf eine Sinusitis besteht, die Diagnose jedoch bisher nicht eindeutig ist oder wenn Komplikationen vermutet werden. Eine MRT mit Kontrastmittel kann durchgeführt werden, wenn der Verdacht auf eine Optikusneuritis besteht.

Der Arzt schickt eine Probe der Flüssigkeiten aus dem Augeninneren (aus dem Glaskörper) ins Labor ein, wenn ein Verdacht auf Endophthalmitis besteht. Der Arzt kann zudem auch eine Probe der Hornhaut oder einer Blase einsenden, wenn es sich um eine Herpes-simplex-Keratitis oder einen Herpes zoster ophthalmicus handeln könnte, die Diagnose jedoch nicht eindeutig ist. Im Labor versucht der Techniker, eine Kultur der Bakterien oder Viren anzulegen, um Infektionen zu bestätigen und den die Infektion verursachenden Organismus zu bestimmen.