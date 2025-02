Altersbedingte Makuladegeneration (AMD)

Vergrößerungsgläser, eine leistungsstarke Lesebrille, teleskopische Linsen und ein Bildschirmlesegerät können Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen helfen. Benutzer von Computern können aus einer Vielzahl von Sehhilfen (siehe Seitenleiste Was sind optische Hilfsmittel?) wählen. So projiziert ein entsprechendes Gerät beispielsweise ein vergrößertes Bild des Computerbildschirms auf einen unbeschädigten Teil der Netzhaut. Bestimmte Arten von Software zeigen Computerdaten in großer Schrift an oder lesen die Daten mit einer computergenerierten Stimme laut vor. Elektronische Bücher (E-Bücher) können das Lesen erleichtern, da sie dem Leser gestatten, die Schriftgröße und Kontraststufe anzupassen. Bei Personen mit permanentem, schwerwiegendem zentralem Sehverlust durch AMD kann ein implantierbares Miniteleskop zur Anwendung kommen.

Menschen mit schlechtem Sehvermögen wird empfohlen, sich über die ihnen zur Verfügung stehenden Dienstleistungen beraten zu lassen; eine solche Beratung wird in der Regel von einem Fachmann (einem Ophthalmologen oder Optiker, die auf die Behandlung von Menschen mit sehr schlechtem Sehvermögen spezialisiert sind) durchgeführt.