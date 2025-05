Die Optikusneuritis verursacht einen schweren Verlust des Sehvermögens in einem oder beiden Augen. Das Sehvermögen kann sich innerhalb von mehreren Tagen verschlechtern. Die Beeinträchtigung kann in dem oder den betroffenen Augen von nicht auffällig bis zur vollständigen Erblindung reichen. Vor allem kann das Farbsehen beeinträchtigt sein, was die betroffene Person eventuell aber nicht bemerkt. Die meisten Patienten haben leichte Augenschmerzen, die sich beim Bewegen der Augen oft verschlimmern.

Je nach Ursache kehrt das Sehvermögen normalerweise innerhalb von 2 bis 3 Monaten wieder zurück, manchmal jedoch nicht vollständig. Einige Patienten erleiden wiederholte Anfälle einer Optikusneuritis.