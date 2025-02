Bakterielles Hornhautgeschwür Einzelheiten ausblenden Das obere Bild zeigt ein trübes bakterielles Hornhautgeschwür (in der Regel grau-weiß, in diesem Foto jedoch gelblich, weil es mit einem Fluorescein-Farbstoff gefärbt wurde – schwarzer Pfeil) und eine Rötung der Bindehaut. Im Augeninneren liegt eine Eiterschicht ganz unten in der Iris (blauer Pfeil). Das untere Bild zeigt eine Verbesserung nach einer Woche mit antibiotischen Augentropfen. Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Sadeer Hannor.

Hornhautgeschwüre können durch Infektionen mit Bakterien, Pilzen, Viren oder Parasiten verursacht werden, wie z. B. durch Acanthamoeba (die in verunreinigtem Wasser leben). Geschwüre können durch eine Verletzung der Hornhaut ausgelöst werden, wie z. B. durch ein schwerwiegendes trockenes Auge, wenn ein Fremdkörper am Auge kratzt, in das Auge eindringt oder sich festsetzt, oder noch häufiger, wenn das Auge durch das Tragen von Kontaktlinsen gereizt wird, besonders, wenn die Kontaktlinsen im Schlaf getragen werden oder nicht ausreichend desinfiziert wurden (siehe Pflege und Komplikationen). Durch Viren (häufig durch Herpes-Viren) hervorgerufene Geschwüre können bei starker körperlicher Belastung wiederkehren und auch spontan erneut auftreten. Ein Mangel an Vitamin A und Eiweiß kann zur Bildung eines Hornhautulkus führen. Dennoch sind solche Geschwüre in den USA selten.

Wenn sich die Augenlider nicht ordentlich schließen, kann die Hornhaut austrocknen und gereizt werden. Diese Art der Reizung kann zu Verletzungen und der Bildung eines Geschwürs auf der Hornhaut führen. Ein Hornhautgeschwür kann darüber hinaus auch durch nach innen wachsende Wimpern (Trichiasis), ein nach innen gewandtes Augenlid (Entropium) oder eine Entzündung des Augenlids (Blepharitis) verursacht werden.