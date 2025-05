Die Augenuntersuchung

Eine Refraktion ist eine Untersuchung, mit deren Hilfe der untersuchende Arzt Refraktionsfehler einschätzt. Probleme mit der Sehschärfe, deren Ursache Refraktionsfehler sind, wie etwa Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Astigmatismus und Presbyopie, werden mithilfe einer Refraktion diagnostiziert. Die Sehschärfe wird normalerweise auf einer Skala gemessen, die die Sehschärfe des Patienten im Abstand von etwa 6 Metern mit derjenigen einer Person vergleicht, deren Sehschärfe vollkommen ist. So erkennt eine Person mit einer Sehschärfe von 20/20 Objekte, die 6 Meter weit entfernt sind, mit derselben Klarheit wie eine Person mit normaler Sehschärfe. Doch sieht eine Person mit einer Sehschärfe von 20/200 in einer Entfernung von 6 Metern nur so deutlich wie eine Person mit einer perfekten Sehschärfe in einer Entfernung von etwa 61 Metern sieht.

Bei einem wichtigen Sehtest wird das Snellen-Diagramm (Sehtesttafel) eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine große Karte oder beleuchtete Tafel, die Buchstabenreihen in immer geringer werdenden Größen anzeigt. Die Tafel wird von einer genormten Entfernung aus gelesen. Die Stärke der Sehfähigkeit wird durch die Größe der Buchstabenreihe bestimmt, die der Patient zu lesen in der Lage ist. Für Personen, die nicht lesen können, wird eine modifizierte Tabelle verwendet, in der die Buchstaben durch ein großes „E“ repräsentiert werden, das willkürlich rotiert wird. Patienten werden gebeten zu sagen, in welche Richtung sich das „E“ dreht. Wenn jemand gar nichts von der Tafel ablesen kann, kann der Prüfer feststellen, ob der Patient seine Finger zählen oder seine Handbewegung beobachten kann. Prüfer testen darüber hinaus auch die Nahsicht, indem sie den Patienten bitten, eine Karte oder Zeitung in Standardgröße in einem Abstand von etwa 35 Zentimetern zu lesen.

Eine automatische Refraktion wird mit einem Gerät vorgenommen, das den Refraktionsfehler des Auges dadurch bestimmt, dass es die Veränderung des Lichts beim Eintritt in das Auge misst. Der Patient sitzt vor dem Autorefraktor, und das Gerät gibt einen Strahl ab, wonach dann die Reaktion des Auges gemessen wird. Aus dieser Information berechnet das Gerät, welches Linsenrezept der Patient zur Korrektur seines Refraktionsfehlers benötigt. Diese Messung dauert nur wenige Sekunden.

Ein Phoropter ist das am häufigsten zusammen mit einem Snellen-Diagramm eingesetzte Gerät, um die besten Linsen/Gläser zur Korrektur zu bestimmen, die eine untersuchte Person für eine Brille oder für Kontaktlinsen benötigt. Zum Phoropter gehört eine komplette Reihe von Linsen, die die Testperson ausprobiert, während sie auf die Sehprobentafel schaut. Gewöhnlich dient der Phoropter dazu, die Angaben der automatischen Refraktionsbestimmung zu präzisieren, bevor die definitive Korrekturstärke festgelegt wird.