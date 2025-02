Die Fotorezeptoren (Licht wahrnehmende Sehzellen) der Netzhaut, die Menschen das Sehen bei Nacht oder in der Dämmerung ermöglichen (Stäbchen genannt), degenerieren allmählich. Das hat zur Folge, dass das Sehen bei Nacht oder in der Dämmerung schwerer wird.

Symptome der Retinitis pigmentosa beginnen in unterschiedlichem Alter, oft in der Kindheit. Mit der Zeit verschlechtert sich das periphere Sehen immer mehr und kann zu Blindheit im Sinne des Gesetzes führen. Die Menschen können letztendlich ihre Fähigkeit verlieren, bei Nacht oder in der Dämmerung sehen zu können. In den Spätphasen der Krankheit bleibt dem Betroffenen nur ein kleiner Bereich des zentralen Sehvermögens und möglicherweise gar keine periphere Sicht (Tunnelvision). Manchmal schwillt im Spätstadium die Makula an – der Bereich der Netzhaut, der für das zentrale Sehvermögen verantwortlich ist. Die Schwellung wird als Makulaödem bezeichnet und beeinträchtigt das zentrale Sehvermögen.