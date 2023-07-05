Спінальна травма

Керівництва щодо лікування гострих ушкоджень шийного відділу хребта та спинного мозку надаються Американською асоціацією нейрохірургів та Конгресом нейрохірургів (1).

Важливою метою є профілактика вторинного ушкодження хребта або спинного мозку.

У разі нестабільних ушкоджень згинання або розгинання хребта може призвести до забою або пересічення спинного мозку. Таким чином, при перевезенні потерпілих неналежне поводження з ними може бути передумовою виникнення параплегії, тетраплегії або навіть смерті внаслідок ушкодження хребта.

Пацієнтам, в яких може бути ушкодження хребта, необхідно негайно іммобілізувати хребет. Шия під час ендотрахеальної інтубації утримується прямо вручну (лінійна стабілізація). Якомога швидше хребет повністю іммобілізується на міцному, рівному щиті з підкладкою або на подібній поверхні для стабілізації положення без надмірного тиску. Для іммобілізації шийного відділу хребта слід використовувати жорсткий комір. Пацієнти з травмами грудного або поперекового відділу хребта можуть перевозитися у положенні лежачи на животі або на спині. Пацієнтів із ушкодженням шийного відділу, яке може спричинити труднощі з диханням, слід переносити в положенні лежачи на спині, звертаючи увагу на забезпечення прохідності дихальних шляхів і уникнення стиснення грудної клітки. Бажано транспортувати потерпілого до центру травми.

Лікування має бути направлене на уникнення гіпотензії та гіпоксії, які можуть чинити додатковий негативний вплив на ушкоджений спинний мозок. Багато експертів пропагують підтримання незначного підвищення артеріального тиску із показниками середнього артеріального тиску (САТ) від ≥ 85 до 90 мм рт. ст. протягом 5–7 днів для покращення перфузії спинного мозку та зменшення гіпотензивних епізодів, які можуть негативно вплинути на відновлення (1, 2, 3). Цільового САТ можна досягти шляхом збільшення об'єму циркулюючої крові за допомогою інфузій кристалоїдних та/або колоїдних розчинів, застосування вазопресорів або комбінації цих заходів. Ушкодження вище рівня T6–T7, оскільки вони компрометують симпатичний вплив на грудні кардіопульмональні нерви, лікують вазопресорами, такими як норадреналін та дофамін, які володіють хронотропними та інотропними ефектами. Ушкодження нижче рівня T7 можуть мати достатній рівень відповіді на чисті вазоконстриктори, такі як фенілефрин. Щоб запобігти ішемії спинного мозку, слід підтримувати насичення крові киснем ≥ 90 %. При ушкодженнях спинного мозку вище рівня C5, які компрометують вплив діафрагмального нерва, зазвичай необхідні інтубація та підтримка дихання.

Великі дози кортикостероїдів, застосування яких починалося протягом 8 годин після ушкодження спинного мозку, довгий час використовувалися для покращення наслідків тупої травми, але багато рандомізованих клінічних досліджень за участю дорослих не тільки не показали будь-якої додаткової клінічної користі, але й документально підтвердили підвищений ризик розвитку ранової інфекції, емболії легеневої артерії, сепсису та смерті (1). Через це застосування кортикостероїдів зменшилося і вже не входить у стандартні рекомендації Американської асоціації нейрохірургів / Конгресу, хоча проблема залишається дещо суперечливою. Крім того, рекомендації AO Spine рекомендують призначати 24-годинну інфузію високодозового метилпреднізолону (30 мг/кг болюсно + 5,4 мг/кг/годину протягом 23 годин) пацієнтам, які були госпіталізовані протягом 8 годин після отримання ушкодження. Ця рекомендація ґрунтується на систематичному огляді всіх 3 рандомізованих клінічних випробувань, які виявили помірну користь для пацієнтів, які поступають до лікарні незабаром після ушкодження, без збільшення кількості ускладнень (4).

Ушкодження лікують призначенням спокою, анальгетиків і міорелаксантів із хірургічним втручанням або без нього, доки набряк і місцевий біль не зникнуть. За необхідності призначається додаткове загальне лікування пацієнтів із травмою.

Нестабільні ушкодження іммобілізують до належного загоєння кісток та м'яких тканин. Іноді виникає потреба в хірургічному втручанні зі спондилодезом та зовнішньою фіксацією. У пацієнтів із неповними ураженнями спинного мозку може відмічатися значуще неврологічне покращення після декомпресії. На відміну від цього, при повному ушкодженні повернення корисної неврологічної функції нижче рівня ураження малоймовірне. Таким чином, хірургічне втручання спрямоване на стабілізацію хребта, щоб забезпечити раннє відновлення рухомості.

Може знадобитися зменшення компресії, спричиненої кістковими фрагментами, епідуральною гематомою або гострим зміщенням. При трансляційно-ротаційному або дистракційному механізмі ушкодження, яке призводить до активного стиснення спинного мозку, багато хірургів рекомендують виконувати ручне вправлення біля ліжка навіть перед проведенням МРТ (або хірургічного втручання). Однак загалом пацієнти з явними неврологічними дефіцитами внаслідок спінальної травми перед будь-яким хірургічним втручанням повинні пройти МРТ для визначення ушкодження м’яких тканин і виключення будь-якої активної патології, що спричиняє компресію. Раннє хірургічне втручання робить можливим більш швидке відновлення рухомості та початок реабілітації. Нещодавні ретроспективні та проспективні дослідження свідчать про те, що оптимальний час проведення хірургічного втручання з метою декомпресії при неповних ушкодженнях спинного мозку становить 24 години після травмування. При повних ушкодженнях хірургічне втручання інколи виконується в перші кілька днів, але не ясно, чи впливають ці строки на результат лікування. Єдине рандомізоване контрольоване дослідження, яке наразі проводиться для вивчення строків виконання хірургічного втручання при ушкодженнях спинного мозку, аналізує неповні та повні ушкодження спинного мозку разом. Це дослідження виявило кращі неврологічні наслідки через 6 місяців, якщо хірургічне втручання з метою декомпресії проводилося не пізніше, ніж протягом 24 годин після травмування (5).

До інших методів інвазивного лікування, які ще вивчаються, належать встановлення поперекового дренажу для відведення спинномозкової рідини (СМР) при ушкодженні спинного мозку та хірургічної пластики твердої мозкової оболонки під час хірургічного втручання з метою декомпресії. Обидві методики спрямовані на зменшення підвищеного інтратекального тиску СМР (і виникаючого на його фоні вторинного ураження), спричиненого забоєм та набряком спинного мозку.

Сестринський догляд включає попередження інфекцій сечовивідних шляхів і легень, а також пролежнів — наприклад, шляхом повертання нерухомого пацієнта кожні 2 години (у разі необхідності — на ліжку, що дає можливість розмістити пацієнта в положенні на животі). Необхідна профілактика тромбозу глибоких вен. У нерухомих пацієнтів із протипоказаннями до застосування антикоагулянтів слід розглянути можливість встановлення в нижню порожнисту вену тимчасового фільтра.