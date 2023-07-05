Спінальна травма

Травма хребта може спричиняти ушкодження із залученням спинного мозку, хребців або і того, і іншого. Іноді уражаються спинномозкові нерви. Огляд анатомічної структури хребта наведений в іншому місці.
Ушкодження спинного мозку можуть бути
Повними
Неповними
(Див. також Підхід до пацієнта з травмою).
Етіологія спінальної травми
Ушкодження спинного мозку
Протягом типового року в Сполучених Штатах Америки реєструється близько 18 000 ушкоджень спинного мозку або 54 випадки на мільйон осіб на рік (1).
Найпоширенішими причинами ушкоджень спинного мозку є наступні (1):
Автомобільні аварії (39 %)
Падіння (32 %)
Решту ушкоджень спинного мозку пов'язують із насильством (13 %), спортом (8 %) та виробничими травмами (1). Близько 78 % пацієнтів є чоловіками (1).
У пацієнтів похилого віку найпоширенішою причиною є падіння. Ураження кісток остеопорозом та дегенеративні захворювання суглобів можуть збільшувати ризик ушкодження спинного мозку при менших швидкостях зіткнення, оскільки дегенеративні суглоби розміщуються нерівно, остеофіти чіпляють спинний мозок, а ламкість кісток робить можливим виникнення переломів через критичні структури.
Ушкодження спинного мозку виникають тоді, коли тупа фізична сила пошкоджує хребці, зв’язки або диски хребта, що призводить до утворення синців, роздавлювання або розриву тканини спинного мозку, а також коли спинний мозок зазнає проникаючого поранення (наприклад, при вогнепальному або ножовому пораненні). Такі травми також можуть спричиняти ушкодження судин, в результаті чого виникає ішемія або гематома (зазвичай екстрадуральна), що призводить до подальшого пошкодження. Усі форми ушкоджень можуть викликати набряк спинного мозку, що додатково знижує кровообіг та оксигенацію. Пошкодження може бути опосередковане надмірним вивільненням нейромедіаторів з пошкоджених клітин, запальною імунною реакцією з вивільненням цитокінів, накопиченням вільних радикалів і апоптозом.
Ушкодження хребця
До ушкоджень хребця можуть відноситись
Переломи із можливим залученням тіла хребця, пластинки та ніжок дуги хребця, а також остистих, суглобових та поперечних відростків
Вивихи, які зазвичай відбуваються у плоских суглобах хребців
Підвивихи, які можуть включати розрив зв’язки без ушкодження кісток
В ділянці шиї переломи задніх елементів та вивихи можуть пошкоджувати хребцеві артерії, призводячи до розвитку синдрому, який нагадує інсульт стовбура головного мозку.
Нестабільні ушкодження хребців — це ті, при яких цілісність кісток та/або зв'язкового апарату порушена настільки, що хребці можуть вільно рухатися, потенційно стискаючи спинний мозок або його судинне постачання і призводячи до вираженого болю та потенційного погіршення неврологічної функції. Такі рухи хребців можуть виникати навіть при зміні положення пацієнта (наприклад, при транспортуванні машиною швидкої допомоги, під час початкового обстеження). Стабільні переломи хребців здатні протистояти таким рухам.
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Конкретні ушкодження зазвичай відрізняються залежно від механізму травми. Згинальні ушкодження можуть спричиняти клиновидні переломи тіла хребця або переломи остистого відростка. Більша згинальна сила може спричиняти двосторонній вивих плоских суглобів, або, якщо сила діє на рівні C1 або C2, перелом зубовидного відростка, підвивих атланто-потиличного або атланто-осьового суглобу, або перелом із підвивихом. Обертальне ушкодження може призвести до одностороннього вивиху плоского суглобу. Розгинальне ушкодження найчастіше призводить до перелому задньої дуги. Компресійне ушкодження може спричиняти «вибухові» переломи тіл хребців.
Ушкодження кінського хвоста
Нижня частина спинного мозку (мозковий конус) зазвичай знаходиться на рівні хребця L1 або вище. Спинномозкові нерви нижче цього рівня формують кінський хвіст. Таким чином, ознаки ушкодження спинного мозку нижче цього рівня можуть імітувати ті, що належать до ушкоджень спинного мозку, зокрема синдром мозкового конусу (див. таблицю Синдроми ураження спинного мозку).
Довідковий матеріал щодо етіології
1. National Spinal Cord Injury Statistical Center: Facts and Figures at a Glance. Birmingham, AL: University of Alabama at Birmingham, 2019.
Симптоми та ознаки спінальної травми
Основною ознакою ушкодження спинного мозку є дискретний рівень ураження, при якому неврологічна функція вище рівня ушкодження не порушується, а функція під ураженням відсутня або значно зменшується. Сила м'язів оцінюється за допомогою стандартної шкали від 0 до 5. Конкретні прояви залежать від точного рівня (див. таблицю Наслідки ушкодження спинного мозку в залежності від локалізації) та від того, чи є пошкодження спинного мозку повним чи неповним. У гострій фазі ушкодження спинного мозку може виникати пріапізм.
На додаток до рухової та сенсорної функції, при ураженні спинного мозку важливою знахідкою є ознаки ураження верхнього мотонейрона. До цих ознак належать підвищені глибокі сухожилкові рефлекси та тонус м'язів, позитивний симптом Бабінські (тильне розгинання великого пальця ступні), клонус (найчастіше виявляється в гомілково-ступневому суглобі шляхом швидкого розгинання ступні в напрямку вгору) та рефлекс Гофмана (позитивна відповідь — це згинання кінцевої фаланги великого пальця кисті після пощипування нігтя середнього пальця).
Як і при інших переломах та вивихах, ушкодження хребців зазвичай є болючими, але пацієнти, яких відволікають інші болісні ушкодження (наприклад, переломи довгих трубчастих кісток), або з порушенням рівня свідомості внаслідок інтоксикації або травми голови, можуть не скаржитися на біль.
Наслідки ушкодження спинного мозку в залежності від локалізації
Локалізація ушкодження*
Можливі наслідки†
На рівні C5 або вище
Параліч дихальних м'язів
Тетраплегія
Між C5 і C6
Параліч ніг, зап'ястків і кистей рук
Послаблене відведення плеча та згинання в ліктьовому суглобі
Втрата плечо-променевого глибокого сухожилкового рефлексу
Між C6 і C7
Параліч ніг, зап'ястків і кистей рук, але рухи плечей та згинання в ліктьовому суглобі зазвичай можливі
Втрата згинального ліктьового рефлексу
Між C7 і C8
Параліч ніг та рук
Втрата розгинального ліктьового рефлексу
На рівні C8 до T1
При поперечних ураженнях — синдром Горнера (птоз, міотичні зіниці, ангідроз обличчя)
Параліч ніг
Між T1 і L1
Параліч м'язів тулуба та нижніх кінцівок
Втрата чутливості нижче рівня плечей
Втрата контролю над дефекацією та сечовипусканням
Кінський хвіст (зазвичай на рівні приблизно від L2 до S5)
Гіпорефлексичний або арефлексичний парез нижніх кінцівок
Зазвичай біль і гіперестезія у зонах інервації уражених нервових корінців
Зазвичай втрата контролю над дефекацією та сечовипусканням
На рівні S3 до S5 або мозковий конус на рівні L1
Повна втрата контролю над дефекацією та сечовипусканням
Зниження чутливості в промежині (сідлова анестезія)
Різні ступені слабкості ніг залежно від локалізації вогнища ураження та пов'язаних ушкоджень
* Скорочення позначають хребці. Спинний мозок коротший, ніж хребет, тому чим нижче розміщуються сегменти спинного мозку, тим більше невідповідність між їх рівнем та рівнем хребців.
† Пріапізм, зниження тонусу прямої кишки та зміни каудальних рефлексів можуть виникати при ураженні на будь-якому рівні.
Повне ушкодження спинного мозку
Повне ушкодження спинного мозку призводить до
Миттєвого, повного, в'ялого паралічу (включаючи втрату тонусу анального сфінктера)
Втрати всіх видів чутливості та рефлекторної активності
Вегетативної дисфункції нижче рівня ушкодження
Високе ураження шийного відділу (на рівні C5 або вище) порушує роботу м'язів, що контролюють дихання, викликаючи дихальну недостатність. Може виникати залежність від апарата ШВЛ, особливо у пацієнтів з ушкодженням на рівні C3 або вище. Вегетативна дисфункція внаслідок пошкодження шийного відділу спинного мозку може призводити до брадикардії та гіпотензії — цей стан називають неврогенним шоком. На відміну від інших видів шоку, шкіра залишається теплою та сухою. Можуть розвинутися аритмії та нестабільність артеріального тиску. У людей із високим ураженням шийного відділу спинного мозку, особливо у разі залежності від апарата ШВЛ, поширеною причиною смерті є пневмонія.
Впродовж декількох годин або днів в'ялий параліч поступово змінюється на спастичний із підвищеними глибокими сухожилковими рефлексами через втрату низхідного гальмування. За відсутності ураження попереково-крижового відділу спинного мозку пізніше виникають спазми м'язів-згиначів та повертаються вегетативні рефлекси.
Неповне ушкодження спинного мозку
При неповному ушкодженні спинного мозку виникає втрата рухової функції та чутливості, а глибокі сухожилкові рефлекси можуть бути гіперактивними, однак чутливість збережена щонайменше в сегментах S4-S5. Втрата рухової функції та чутливості може бути постійною або тимчасовою, залежно від етіології. Втрата функції може бути короткотривалою через струс або більш довготривалою внаслідок забою або розриву. Однак іноді швидкий набряк спинного мозку призводить до загальної неврологічної дисфункції, яка схожа на повне ушкодження спинного мозку — цей стан називається спінальним шоком (не можна плутати з нейрогенним шоком). Симптоми минають протягом одного або кількох днів, однак часто лишається залишкова втрата функції.
Прояви залежать від того, яка частина спинного мозку задіяна — визнається декілька окремих синдромів (див. таблицю Синдроми ураження спинного мозку).
Синдром Брауна-Секара виникає внаслідок однобічного поперечного ушкодження спинного мозку. У пацієнтів виникає іпсилатеральний параліч і втрата пропріоцепції нижче від рівня ураження, а на контрлатеральній стороні — втрата больової та температурної чутливості.
Синдром ураження переднього рогу виникає внаслідок прямого пошкодження передньої частини спинного мозку або передньої спинномозкової артерії. Пацієнти втрачають рухову функцію та больову чутливість на обох сторонах нижче від рівня ураження. Функція задніх відділів спинного мозку (вібраційна чутливість, пропріоцепція) залишається неушкодженою.
Синдром центромедулярного ураження зазвичай виникає у пацієнтів із звуженим у шийному відділі спинномозковим каналом (вродженим або дегенеративним) після перерозгинання. Рухова функція у руках порушена більшою мірою, ніж у ногах. У разі пошкодження задніх канатиків втрачається пропріоцепція, вібраційна чутливість та чутливість до поверхневих дотиків. При пошкодженні спіноталамічних шляхів втрачається больова, температурна чутливість та, часто, чутливість до поверхневих або глибоких дотиків. Крововилив у спинний мозок внаслідок травми (гематомієлія) зазвичай обмежується центральною сірою речовиною шийного відділу, що призводить до появи ознак ураження нижнього мотонейрона (слабкість та атрофія м'язів, фасцикуляції та зменшення сухожилкових рефлексів у руках), які зазвичай є незворотними. Рухова слабкість часто є проксимальною й супроводжується селективним порушенням больової та температурної чутливості.
Ураження кінського хвоста
В дистальних відділах ніг виникає втрата рухової функції або чутливості (або і то, й інше), зазвичай часткова. Симптоми порушення чутливості зазвичай є двосторонніми, але зазвичай асиметричними, вражаючи одну сторону більше, ніж іншу. В області промежини чутливість зазвичай зменшується (сідлова анестезія). Може виникати дисфункція кишечника та сечового міхура у вигляді як нетримання, так і затримки. У чоловіків може виникати еректильна дисфункція, а у жінок — послаблена сексуальна реакція. Тонус анального сфінктера слабкий, а бульбокавернозний та анальний рефлекси — патологічні. Ці зміни можуть бути подібними до змін при синдромі мозкового конусу.
Ускладнення при ушкодженні спинного мозку
Наслідки залежать від ступеня тяжкості та рівня ураження. Якщо ураження знаходиться на рівні сегменту С5 або вище, може порушуватися дихання. Зниження рухливості збільшує ризик утворення згустків крові, інфекцій сечовивідних шляхів, контрактур, ателектазу, пневмонії та пролежнів. Можливе виникнення інвалідизуючої спастичності. Поширеним явищем невдовзі після ушкодження шийного відділу спинного мозку є виникнення серцево-судинної нестабільності, яка пов'язана з нейрогенним шоком та вегетативною дизрефлексією, що виникають у відповідь на такі подразники, як біль або тиск на тіло. Хронічний нейрогенний біль може проявлятися печінням або поколюванням.
Діагностика спінальної травми
Можливість ушкодження слід враховувати у пацієнтів з високим ризиком, навіть без симптомів
КТ
Ушкодження хребта внаслідок травми не завжди є очевидним. Ушкодження хребта та спинного мозку слід підозрювати у пацієнтів із
Ушкодженнями із залученням голови
Переломами тазу
Проникаючими ушкодженнями в ділянці хребта
Ушкодженнями, отриманими в автомобільних аваріях
Тяжкими тупими ушкодженнями
Ушкодженнями внаслідок падіння з висоти або занурення у воду
У пацієнтів похилого віку можливість ушкодження хребта слід враховувати також після незначних падінь.
Можливість ушкодження хребта та спинного мозку також слід враховувати у пацієнтів із порушеною чутливістю, локалізованою болючістю хребта, болючими ушкодженнями, що відволікають увагу, або схожими неврологічними дефіцитами.
Діагностика ураження хребта та спинного мозку включає оцінку функції нервів, в тому числі рефлексів, рухової функції та чутливості, а також проведення візуалізуючих досліджень.
Прояви ушкодження можуть бути охарактеризовані за допомогою шкали оцінки порушень функції від Американської асоціації спінальної травми (American Spinal Injury Association, ASIA) або аналогічного інструменту (див. таблицю Шкала оцінки порушень функції при ушкодженні спинного мозку).
Шкала оцінки порушень функції при ушкодженні спинного мозку*
Рівень
Порушення функції
A
Повне: відсутня рухова функція або чутливість, в тому числі в крижових сегментах S4–S5.
B
Неповне: нижче ураженого неврологічного (спинномозкового) рівня, включаючи крижові сегменти S4–S5, зберігається чутливість, але втрачена рухова функція.
C
Неповне: нижче неврологічного рівня зберігається рухова функція, при цьому м'язова сила більше ніж у половини основних м'язів нижче неврологічного рівня оцінюється як < 3.
D
Неповне: нижче неврологічного рівня зберігається рухова функція, при цьому м'язова сила принаймні в половини основних м'язів нижче неврологічного рівня оцінюється як ≥ 3.
E
Норма: рухова функція та чутливість в нормі.
* За даними Американської асоціації спінальної травми (ASIA).
Дослідження нервів
Рухова функція перевіряється в усіх кінцівках. Перевірка чутливості має включати в себе легкий дотик (функція заднього канатика), укол булавкою (передній спіноталамічний тракт) і оцінку пропріоцепції (функція заднього канатика). Визначення рівня чутливості найкраще проводити шляхом перевірки від периферії до центру та шляхом перевірки грудних корінців на спині, щоб уникнути помилкового заключення через поширення змін за типом шийної «пелеринки» (що передбачає зміни чутливості у верхній частині спини, основі шиї та проксимальних відділах плечей), характерних для синдрому центромедулярного ураження. Пріапізм вказує на пошкодження спинного мозку. Ректальний тонус може бути знижений, а глибокі сухожильні рефлекси можуть бути підсиленими або відсутніми.
Діагностична візуалізація
Традиційно виконують просте рентгенологічне дослідження усіх можливо ушкоджених ділянок. КТ проводиться в ділянках, які виглядають аномальними під час рентгенологічного дослідження, і в ділянках, в яких існує ризик ушкодження на основі клінічних даних. Проте КТ використовується все частіше в якості первинного візуалізуючого дослідження при спінальній травмі, оскільки вона володіє більшою діагностичною точністю і в багатьох центрах травми може бути швидко виконана.
МРТ допомагає визначити тип та місце ураження спинного мозку. Це найточніше дослідження для візуалізації спинного мозку та інших м’яких тканин, але може не бути можливості виконати його негайно.
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Якщо виявлено перелом шийного відділу хребта, підвивих або пошкодження зв'язок, зазвичай необхідно провести дослідження судин (як правило, КТ-ангіографію), щоб виключити супутнє пошкодження сонної або хребетної артерії (1).
Довідковий матеріал щодо діагностики
1. Burlew CC, Biffl WL, Moore EE, et al: Blunt cerebrovascular injuries: Redefining screen criteria in the era of non-invasive diagnosis. J Trauma Acute Care Surg 72(2):p 539, 2012. | doi: 10.1097/TA.0b013e31824b6133
Лікування спінальної травми
Іммобілізація
Підтримання оксигенації та перфузії спинного мозку
Симптоматичне лікування
Хірургічна стабілізація, коли це доречно
Довготривала симптоматична терапія та реабілітація
Невідкладна допомога
Керівництва щодо лікування гострих ушкоджень шийного відділу хребта та спинного мозку надаються Американською асоціацією нейрохірургів та Конгресом нейрохірургів (1).
Важливою метою є профілактика вторинного ушкодження хребта або спинного мозку.
У разі нестабільних ушкоджень згинання або розгинання хребта може призвести до забою або пересічення спинного мозку. Таким чином, при перевезенні потерпілих неналежне поводження з ними може бути передумовою виникнення параплегії, тетраплегії або навіть смерті внаслідок ушкодження хребта.
Пацієнтам, в яких може бути ушкодження хребта, необхідно негайно іммобілізувати хребет. Шия під час ендотрахеальної інтубації утримується прямо вручну (лінійна стабілізація). Якомога швидше хребет повністю іммобілізується на міцному, рівному щиті з підкладкою або на подібній поверхні для стабілізації положення без надмірного тиску. Для іммобілізації шийного відділу хребта слід використовувати жорсткий комір. Пацієнти з травмами грудного або поперекового відділу хребта можуть перевозитися у положенні лежачи на животі або на спині. Пацієнтів із ушкодженням шийного відділу, яке може спричинити труднощі з диханням, слід переносити в положенні лежачи на спині, звертаючи увагу на забезпечення прохідності дихальних шляхів і уникнення стиснення грудної клітки. Бажано транспортувати потерпілого до центру травми.
Лікування має бути направлене на уникнення гіпотензії та гіпоксії, які можуть чинити додатковий негативний вплив на ушкоджений спинний мозок. Багато експертів пропагують підтримання незначного підвищення артеріального тиску із показниками середнього артеріального тиску (САТ) від ≥ 85 до 90 мм рт. ст. протягом 5–7 днів для покращення перфузії спинного мозку та зменшення гіпотензивних епізодів, які можуть негативно вплинути на відновлення (1, 2, 3). Цільового САТ можна досягти шляхом збільшення об'єму циркулюючої крові за допомогою інфузій кристалоїдних та/або колоїдних розчинів, застосування вазопресорів або комбінації цих заходів. Ушкодження вище рівня T6–T7, оскільки вони компрометують симпатичний вплив на грудні кардіопульмональні нерви, лікують вазопресорами, такими як норадреналін та дофамін, які володіють хронотропними та інотропними ефектами. Ушкодження нижче рівня T7 можуть мати достатній рівень відповіді на чисті вазоконстриктори, такі як фенілефрин. Щоб запобігти ішемії спинного мозку, слід підтримувати насичення крові киснем ≥ 90 %. При ушкодженнях спинного мозку вище рівня C5, які компрометують вплив діафрагмального нерва, зазвичай необхідні інтубація та підтримка дихання.
Великі дози кортикостероїдів, застосування яких починалося протягом 8 годин після ушкодження спинного мозку, довгий час використовувалися для покращення наслідків тупої травми, але багато рандомізованих клінічних досліджень за участю дорослих не тільки не показали будь-якої додаткової клінічної користі, але й документально підтвердили підвищений ризик розвитку ранової інфекції, емболії легеневої артерії, сепсису та смерті (1). Через це застосування кортикостероїдів зменшилося і вже не входить у стандартні рекомендації Американської асоціації нейрохірургів / Конгресу, хоча проблема залишається дещо суперечливою. Крім того, рекомендації AO Spine рекомендують призначати 24-годинну інфузію високодозового метилпреднізолону (30 мг/кг болюсно + 5,4 мг/кг/годину протягом 23 годин) пацієнтам, які були госпіталізовані протягом 8 годин після отримання ушкодження. Ця рекомендація ґрунтується на систематичному огляді всіх 3 рандомізованих клінічних випробувань, які виявили помірну користь для пацієнтів, які поступають до лікарні незабаром після ушкодження, без збільшення кількості ускладнень (4).
Ушкодження лікують призначенням спокою, анальгетиків і міорелаксантів із хірургічним втручанням або без нього, доки набряк і місцевий біль не зникнуть. За необхідності призначається додаткове загальне лікування пацієнтів із травмою.
Нестабільні ушкодження іммобілізують до належного загоєння кісток та м'яких тканин. Іноді виникає потреба в хірургічному втручанні зі спондилодезом та зовнішньою фіксацією. У пацієнтів із неповними ураженнями спинного мозку може відмічатися значуще неврологічне покращення після декомпресії. На відміну від цього, при повному ушкодженні повернення корисної неврологічної функції нижче рівня ураження малоймовірне. Таким чином, хірургічне втручання спрямоване на стабілізацію хребта, щоб забезпечити раннє відновлення рухомості.
Може знадобитися зменшення компресії, спричиненої кістковими фрагментами, епідуральною гематомою або гострим зміщенням. При трансляційно-ротаційному або дистракційному механізмі ушкодження, яке призводить до активного стиснення спинного мозку, багато хірургів рекомендують виконувати ручне вправлення біля ліжка навіть перед проведенням МРТ (або хірургічного втручання). Однак загалом пацієнти з явними неврологічними дефіцитами внаслідок спінальної травми перед будь-яким хірургічним втручанням повинні пройти МРТ для визначення ушкодження м’яких тканин і виключення будь-якої активної патології, що спричиняє компресію. Раннє хірургічне втручання робить можливим більш швидке відновлення рухомості та початок реабілітації. Нещодавні ретроспективні та проспективні дослідження свідчать про те, що оптимальний час проведення хірургічного втручання з метою декомпресії при неповних ушкодженнях спинного мозку становить 24 години після травмування. При повних ушкодженнях хірургічне втручання інколи виконується в перші кілька днів, але не ясно, чи впливають ці строки на результат лікування. Єдине рандомізоване контрольоване дослідження, яке наразі проводиться для вивчення строків виконання хірургічного втручання при ушкодженнях спинного мозку, аналізує неповні та повні ушкодження спинного мозку разом. Це дослідження виявило кращі неврологічні наслідки через 6 місяців, якщо хірургічне втручання з метою декомпресії проводилося не пізніше, ніж протягом 24 годин після травмування (5).
До інших методів інвазивного лікування, які ще вивчаються, належать встановлення поперекового дренажу для відведення спинномозкової рідини (СМР) при ушкодженні спинного мозку та хірургічної пластики твердої мозкової оболонки під час хірургічного втручання з метою декомпресії. Обидві методики спрямовані на зменшення підвищеного інтратекального тиску СМР (і виникаючого на його фоні вторинного ураження), спричиненого забоєм та набряком спинного мозку.
Сестринський догляд включає попередження інфекцій сечовивідних шляхів і легень, а також пролежнів — наприклад, шляхом повертання нерухомого пацієнта кожні 2 години (у разі необхідності — на ліжку, що дає можливість розмістити пацієнта в положенні на животі). Необхідна профілактика тромбозу глибоких вен. У нерухомих пацієнтів із протипоказаннями до застосування антикоагулянтів слід розглянути можливість встановлення в нижню порожнисту вену тимчасового фільтра.
Тривалий догляд після ушкодження спинного мозку
У деяких пацієнтів ефективно контролювати спастичність можуть лікарські препарати. При спастичності, що виникає після ушкодження спинного мозку, зазвичай використовуються баклофен 5 мг перорально 3 рази на добу (максимум 80 мг протягом 24-годинного періоду) та тизанідин 4 мг перорально 3 рази на добу (максимум 36 мг протягом 24-годинного періоду). У пацієнтів, у яких пероральні лікарські препарати неефективні, може бути розглянуто можливість інтратекального введення баклофену в дозі від 50 до 100 мкг один раз на добу.
Щоби допомогти людям відновитися якомога повніше, необхідна реабілітація. Реабілітацію найкраще проводити шляхом застосування командного підходу, який поєднує фізіотерапію, побудову навичок та консультації з метою задоволення соціальних та емоційних потреб. Реабілітаційною бригадою в ідеалі має керувати лікар, який має спеціальні знання та досвід у реабілітації (фізіотерапевт). Зазвичай у неї входять медсестри, соціальні працівники, дієтологи, психологи та ерготерапевти, рекреаційні терапевти та професійні консультанти.
Фізіотерапія зосереджується на вправах для зміцнення м'язів, пасивних вправах на розтягування м'язів, щоб запобігти утворенню контрактур, а також на належному використанні допоміжних пристроїв, таких як ортези, ходунки або інвалідний візок, які можуть знадобитися для покращення мобільності. Здійснюється навчання стратегіям контролю спастичності, вегетативної дизрефлексії та неврогенного болю.
Ерготерапія зосереджується на повторному виробленні тонких рухових навичок. Програми з контролю за сечовим міхуром та кишечником навчають методикам туалету, які можуть вимагати періодичної катетеризації. Часто необхідно дотримуватися режиму спорожнення кишечника, що передбачає прив'язану до часу стимуляцію проносними засобами.
Професійна реабілітація передбачає оцінку як навичок як дрібної, так і грубої моторики, а також когнітивних можливостей для визначення вірогідності повноцінної зайнятості. Спеціаліст з професійної діяльності потім допомагає визначити можливі робочі місця та визначає необхідність використання допоміжного обладнання та модифікацій на робочому місці. Рекреаційні терапевти використовують аналогічний підхід для визначення та сприяння участі у хобі, спортивних заняттях та іншій діяльності.
Емоційний догляд має на меті побороти деперсоналізацію та майже неминучу депресію, яка виникає після втрати контролю над тілом. Емоційна допомога є невід’ємною частиною успіху всіх інших компонентів реабілітації і повинна супроводжуватися зусиллями, спрямованими на навчання пацієнта та заохочення активного залучення сім’ї та друзів.
Експериментальні види лікування
Досліджуються методи лікування з метою покращення регенерації нервів та мінімізації утворення рубцевої тканини в ушкодженому спинному мозку. Такі види лікування включають імплантацію полімерного каркасу на рівні пошкодження спинного мозку, а також ін’єкції автологічних інкубованих макрофагів, ембріональних стовбурових клітин олігодентроцитів людини, стовбурових нервових клітин і трофічних факторів. Проводиться дослідження стовбурових клітин, багато досліджень на тваринах продемонстрували обнадійливі результати, також було кілька клінічних досліджень I та II фази за участю людей.
Імплантація епідурального стимулятора — це ще один метод експериментального лікування для покращення довільних рухів після ушкодження спинного мозку. Під час епідуральної стимуляції електричні імпульси доставляються на поверхню спинного мозку нижче рівня ураження.
Довідкові матеріали щодо лікування
1. Walters BC, Hadley MN, Hurlbert RJ, et al: Guidelines for the management of acute cervical spine and spinal cord injuries: 2013 Updates. Neurosurgery 60(CN_suppl_1):82–91. doi: 10.1227/01.neu.0000430319.32247.7f
2. Hawryluk G, Whetstone W, Saigal R, et al: Mean arterial blood pressure correlates with neurological recovery after human spinal cord injury: Analysis of high frequency physiologic data. J Neurotrauma 32(24):1958–1967, 2015. doi: 10.1089/neu.2014.3778
3. Vale FL, Burns J, Jackson AB, et al: Combined medical and surgical treatment after acute spinal cord injury: Results of a prospective pilot study to assess the merits of aggressive medical resuscitation and blood pressure management. J Neurosurg 87(2):239–246, 1997. doi: 10.3171/jns.1997.87.2.0239
4. Fehlings MG, Wilson JR, Tetreault LA, et al: A clinical practice guideline for the management of patients with acute spinal cord injury: Recommendations on the use of methylprednisolone sodium succinate. Global Spine J7(3 Suppl):203S-211S, 2017. doi: 10.1177/2192568217703085
5. Fehlings MG, Vaccaro A, Wilson JR, et al: Early versus delayed decompression for traumatic cervical spinal cord injury: Results of the Surgical Timing in Acute Spinal Cord Injury Study (STASCIS). PLoS One 7(2):e32037, 2012. doi:10.1371/journal.pone.0032037
Прогноз при спінальній травмі
Пересічення спинного мозку призводить до невідновлюваного ушкодження та незворотної втрати неврологічної функції під місцем ураження. Відрив нервового корінця також призводить до незворотної втрати функції. Наслідком менш тяжких травматичних ушкоджень внаслідок компресії або розтягування нервової тканини може бути відновлення функції, залежно від ступеня пошкодження аксонів, ендоневрію та епіневрію. (Див. класифікацію Седдона [1] і Сандерленда [2]). Повернення деякої рухової функції або чутливості протягом першого тижня після отримання ушкодження є ознакою сприятливого прогнозу щодо відновлення. Дисфункція, що залишається після 6 місяців, може бути незворотною, однак її ступінь за класифікацією Американської асоціації спінальної травми (ASIA) може покращитися на один пункт протягом періоду до одного року після травми. Ряд досліджень демонструє повернення деяких функцій після перенесених повних ушкоджень спинного мозку на фоні застосування стимуляції спинного мозку.
Довідкові матеріали щодо прогнозу
1. Seddon HJ: Three types of nerve injury. Brain 66(4):237–288, 1942. doi.org/10.1093/brain/66.4.237
2. Sunderland S: A classification of peripheral nerve injuries producing loss of function. Brain 74(4):491–516, 1951. https://doi.org/10.1093/brain/74.4.491
Ключові моменти
Окрім пацієнтів із явною спінальною травмою, ураження спинного мозку підозрюється у пацієнтів з підвищеним ризиком ушкодження хребта, включаючи літніх пацієнтів, які могли падати, та пацієнтів зі зміненою чутливістю, неврологічними дефіцитами, що свідчать про ураження спинного мозку, або локалізованою болючістю хребта.
Для забезпечення розпізнавання неповних ушкоджень спинного мозку слід здійснювати перевірку рухової функції та чутливості (включаючи легкі дотики, відчуття поколювання та пропріоцепцію), а також перевірку на предмет непропорційної слабкості у верхніх кінцівках.
У пацієнтів із ризиком слід негайно іммобілізувати хребет.
Слід організувати негайне виконання КТ або МРТ (якщо можливо).
Якщо в пацієнта є неповні ушкодження спинного мозку, слід забезпечити проведення хірургічного втручання протягом 24 годин після отримання травми.
Лікування незворотних ушкоджень спинного мозку слід здійснювати з використанням багатомодальної реабілітації та лікарських препаратів, які контролюють спастичність.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Американська асоціація спінальної травми (ASIA): опубліковано (нові) міжнародні стандарти неврологічної класифікації ушкоджень спинного мозку (ISNCSCI), редакція 2019 р.
ASIA та комітет міжнародних стандартів ISCoS: міжнародні стандарти неврологічної класифікації ушкоджень спинного мозку (ISNCSCI), редакція 2019 р. — що нового? Spinal Cord 57(10):815-817, 2019. doi: 10.1038/s41393-019-0350-9