Струс головного мозку, пов’язаний зі спортивною діяльністю

Спортивна діяльність є частою причиною струсів головного мозку, що є легкою формою черепно-мозкової травми. До симптомів струсу головного мозку належать втрата свідомості, сплутаність свідомості, порушення пам’яті й інші ознаки порушення функціонування головного мозку. Діагноз встановлюють клінічно з проведенням нейровізуалізації, якщо це необхідно. Нейровізуалізація не є обов’язковою, оскільки рідко спостерігаються ознаки структурного ушкодження головного мозку. Раннє повернення до змагань може бути шкідливим; тільки після зникнення симптомів спортсмени можуть поступово відновлювати свою спортивну діяльність.

Струс головного мозку супроводжується тимчасовим порушенням функціонування головного мозку, що зумовлене травмою голови, зазвичай внаслідок удару. Згідно з визначенням, у разі струсу головного мозку не виявляється жодних структурних відхилень, які би можна було побачити безпосередньо або під час візуалізаційних досліджень, на відміну від серйозніших ушкоджень головного мозку (черепно-мозкових травм [ЧМТ]).

Патофізіологічні механізми все ще уточнюються, але вважається, що порушення функціонування головного мозку пов’язане з ексайтотоксичністю, тобто ураженням нейронів, спричиненим надмірним вивільненням збуджувальних нейромедіаторів, особливо глутамату.

Згідно з оцінками, частота випадків струсу головного мозку, пов’язаного зі спортивною діяльністю, у Сполучених Штатах Америки становить від 200 000 на рік до 3,8 млн на рік (1). Найбільші цифри є результатом приблизного оцінювання кількості травм, які не діагностуються в лікарні або не реєструються іншим способом. За останнє десятиліття поінформованість, а отже, кількість повідомлень про випадки струсу головного мозку значно зросли, однак частота серйозних і смертельних випадків ЧМТ, пов’язаних зі спортивною діяльністю, пропорційно не збільшилася. Види спорту, які зазвичай передбачають зіткнення на великій швидкості (наприклад, футбол, регбі, хокей, лакрос), характеризуються найвищою частотою випадків струсу головного мозку, але немає жодного виду спорту, у тому числі черлідинг, де б не було ризику травмування. Хоча оцінки відрізняються, майже 20 % учасників контактних видів спорту протягом сезону зазнають струсу головного мозку (2).

Повторне травмування На відміну від інших причин струсу головного мозку (наприклад, автомобільні аварії, падіння), які зазвичай є одиничними випадками, спортсмени постійно знаходяться в групі ризику виникнення струсу головного мозку. Отже, повторне травмування є досить частим явищем у спорті. Особливо вразливими є спортсмени, які повторно травмуються ще до повного відновлення після попереднього струсу головного мозку. Однак навіть після одужання спортсмени, в яких вже був струс головного мозку, в 2–4 рази частіше мають повторний струс головного мозку через певний час. Також повторні струси головного мозку можуть виникати навіть після менш інтенсивного фізичного впливу. Крім того, хоча більшість спортсменів із часом повністю одужують після одиничного випадку струсу головного мозку, майже у 40 % тих, хто мав неодноразові (навіть незначні) струси головного мозку, розвивається хронічна травматична енцефалопатія (ХТЕ, яку спочатку описали на прикладі боксерів і назвали «деменцією боксерів»). У пацієнтів із ХТЕ спостерігаються структурні нейродегенеративні зміни, у тому числі атрофія кори головного мозку (3), які дещо схожі на зміни, наявні в пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Симптоми можуть включати: симптоми, схожі на деменцію (наприклад, порушення пам'яті, когнітивної функції, настрою або поведінки)

порушення здатності до судження та ухвалення рішень;

зміни особистості (наприклад, запальність, нестабільність);

паркінсонізм. Декілька видатних спортсменів-пенсіонерів, які мали повторні ЧМТ, покінчили життя самогубством. Одна база даних спостережень повідомила про рівень приблизно 2,2 смерті на рік протягом 10-річного періоду, пов'язаний з черепно-мозковими травмами, отриманими футболістами коледжу та середньої школи, причому багато гравців уже мали струс мозку раніше (4).

Синдром повторного пошкодження Синдром повторного пошкодження є рідкісним, але серйозним ускладненням струсу головного мозку. При цьому синдромі гостре, часто смертельне набухання головного мозку виникає тоді, коли другий струс головного мозку відбувається ще до повного одужання після попереднього струсу головного мозку. Вважається, що судинний застій призводить до швидкого підвищення внутрішньочерепного тиску (ВЧТ), який тяжко або неможливо контролювати. Рівень смертності наближається до 50 % (5).

Симптоми й ознаки струсу головного мозку, пов’язаного зі спортивною діяльністю Найочевиднішим порушенням функціонування головного мозку після його струсу є: втрата свідомості; Однак багато пацієнтів не втрачають свідомість, а натомість мають такі симптоми й ознаки: сплутаність свідомості: з’являється загальмованість та тимчасова втрата свідомості, невпевненість у визначенні противника або нарахуванні балів, сповільнені відповіді;

втрата пам’яті: не знає гри чи завдання, не пам’ятає події до травми (ретроградна амнезія) чи після неї (антероградна амнезія);

порушення зору: двоїння в очах або світлочутливість;

запаморочення, незграбні рухи, порушення рівноваги;

Головний біль

нудота та блювання;

Тинітус

втрата запаху або смаку. Симптоми після струсу — це симптоми, які можуть спостерігатися протягом декількох днів або тижнів після струсу головного мозку; до таких симптомів належать: хронічний головний біль;

порушення короткочасної пам’яті;

Труднощі з концентрацією уваги

Втомлюваність

Труднощі зі сном

зміни особистості (наприклад, дратівливість, перепади настрою);

чутливість до світла та шуму. Симптоми після струсу зазвичай минають через декілька тижнів або декілька місяців. Цінні поради та підводні камені

Діагностика струсу головного мозку, пов’язаного зі спортивною діяльністю Клінічна оцінка

Іноді потрібна нейровізуалізація для виключення серйозніших травм Спортсменів із ймовірним струсом головного мозку повинен обстежити лікар-клініцист, який має досвід оцінювання та лікування пацієнтів зі струсом головного мозку. Іноді такі лікарі-клініцисти працюють у місцях проведення спортивних заходів найвищого рівня; в іншому разі судді на боковій лінії повинні пройти відповідну підготовку з розпізнавання симптомів струсу головного мозку та протоколів направлення пацієнтів для подальшого обстеження. Діагностичні інструменти, такі як Стандартизована система оцінювання струсу головного мозку (SAC) або Інструмент оцінювання струсу головного мозку, отриманого під час занять спортом, 5 редакція (SCAT5), можуть допомогти тренерському персоналу, тренерам та недосвідченим клініцистам проводити скринінг спортсменів на місці. (Що стосується інструментів й інформації для підготовки всіх, хто повинен вміти розпізнавати, реагувати та намагатися запобігти виникненню струсу головного мозку й інших серйозних ушкоджень головного мозку, див. програми CDC «Heads Up»). Нейровізуалізація не є доцільною для діагностування струсу головного мозку, але виконується, якщо є підозра на серйозніше ушкодження головного мозку (наприклад, гематома, забій). КТ необхідно проводити зазвичай тоді, коли в пацієнтів спостерігається будь-який із таких симптомів: втрата свідомості;

бал за шкалою ком Глазго (ШКГ) < 15 (див. таблицю Шкала ком Глазго);

вогнищеві неврологічні симптоми;

стійкі зміни психічного стану;

інші ознаки погіршення стану. Формальний нейрокогнітивний тест, ймовірно, може виявити відхилення від норми в пацієнтів із симптомами, але зазвичай не проводиться, за винятком випадків, коли симптоми після струсу тривають довше, ніж очікувалося, або в пацієнта наявні тяжкі когнітивні розлади. Однак деякі програми для спортсменів передбачають проведення нейрокогнітивних тестів на вихідному рівні для всіх учасників змагань із повторним їх виконанням у разі потреби після струсу головного мозку, щоб можна було виявити навіть незначні відхилення від норми та відкласти участь спортсменів у змаганнях на період, доки особа не повернеться до свого вихідного рівня. Клінічний калькулятор Шкала коми Глазго

Лікування струсу головного мозку, пов’язаного зі спортивною діяльністю Усунення від змагань або спортивної діяльності

Відпочинок

Ацетамінофен для лікування головного болю

Поетапне збільшення навантаження до повного відновлення спортивної діяльності Пацієнти, в яких спостерігалися будь-які симптоми або ознаки струсу головного мозку, не повинні повертатися до змагань того самого дня, натомість таким спортсменам рекомендується відпочивати. Під час відновлення на ранніх етапах слід уникати навчальної та трудової діяльності, управління автомобілем, вживання алкоголю та надмірної стимуляції головного мозку (наприклад, робота з комп’ютером, перегляд телебачення, відеоігри), а також фізичного навантаження, щоб запобігти тривалому збереженню або загостренню симптомів (1). Було встановлено, що жоден лікарський препарат не здатен покращити процес відновлення після струсу головного мозку, однак за допомогою відповідних лікарських препаратів можна лікувати специфічні симптоми (наприклад, найкраще ацетамінофен, або інші нестероїдні протизапальні препарати [НПЗП] у разі головного болю). Членам сім’ї рекомендується спостерігати за станом пацієнта, і в разі погіршення стану потерпілого слід доставити до лікарні. До ознак погіршення стану належать: пригнічення свідомості;

вогнищева неврологічна симптоматика (наприклад, геміпарез).

посилення головного болю;

Блювання

погіршення когнітивних функцій (наприклад, сплутаність свідомості, невпізнання людей, ненормальна поведінка);

Судомні напади Повернення до змагань Зазвичай рекомендується поетапний підхід. Спортсменам слід утримуватися від занять спортом, доки симптоми не зникнуть повністю та не буде потреби в проведенні медикаментозного лікування. Після цього вони можуть розпочати свою активність із легких аеробних вправ, проходити спеціальні спортивні тренування, безконтактні тренування, повноконтактні тренування та нарешті перейти до повноцінної участі в змаганнях. Пацієнти, які залишаються безсимптомними на певному рівні тренувань, можуть переходити до наступного рівня (2). (Див також Heads Up: повернення до спорту). Однак навіть незважаючи на швидке відновлення, пацієнтам зазвичай рекомендується не повертатися до повноцінної гри/змагань як мінімум протягом 1 тижня після зникнення всіх симптомів. Пацієнтам, які мали тяжкі симптоми (наприклад, непритомність протягом > 5 хвилин, > 24 годин амнезії), слід зачекати принаймні 1 місяць після зникнення всіх симптомів. Спортсменам, в яких протягом одного сезону були неодноразові струси головного мозку, слід повідомити про ризики та користь від продовження участі в змаганнях чи тренуваннях. Батьки дітей шкільного віку також повинні брати участь у таких обговореннях. Довідкові матеріали щодо лікування 1. Brown NJ, Mannix RC, O'Brien MJ, et al: Effect of cognitive activity level on duration of post-concussion symptoms. Pediatrics 133(2):e299–304, 2014. doi: 10.1542/peds.2013-2125 2. Patricios JS, Schneider KJ, Dvorak J, et al: Consensus statement on concussion in sport: The 6th International Conference on Concussion in Sport—Amsterdam, October 2022.

Прогноз при струсі головного мозку, пов’язаному зі спортивною діяльністю Пацієнти повністю одужують, хоча симптоми після струсу можуть зберігатися до декількох місяців. Хронічна травматична енцефалопатія спричиняє прогресування порушення функціонування головного мозку, що зазвичай призводить до смерті протягом 10–15 років після початкових проявів.