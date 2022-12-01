Моніторинг і обстеження пацієнтів реанімації

Метод ультразвукового обстеження в медичному закладі став обов'язковим при наданні медичної допомоги тяжкохворим пацієнтам для швидкої діагностики як функціональних, так і анатомічних відхилень. Портативні ультразвукові пристрої є зручними, і таким чином заощаджують час і усувають необхідність пересувати пацієнта. Якість інформації, отриманої в медичному закладі за допомогою методу ультразвукового обстеження, іноді збігається або перевищує ту, яка надається більш дорогими та трудомісткими методами візуалізації. Обґрунтоване використання ультразвукового обстеження зменшує застосування методів діагностики, де присутній вплив іонізуючого випромінювання. У медичних закладах невідкладної допомоги використання ультразвукового обстеження є особливо корисним для оцінки органів черевної порожнини, грудної клітки та серця. Іноді цей метод можна використовувати для діагностики тромбозу глибоких вен.

Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини може використовуватися для ідентифікації вільної (екстраваскулярної) рідини, яка зазвичай є частиною оцінки методом сонографії, націленої на виявлення ушкоджень при травмі (FAST — зазвичай проводиться під час оцінки травми та проведення реанімаційних заходів). Вільна рідина в пацієнта з травмою і наявністю гіпотензії, ймовірно, є кров, це є показанням до хірургічного втручання. Також можуть бути з метою оцінки обстежені інші органи черевної порожнини.

Ультразвукове обстеження серця є необхідною для дослідження анатомії та стану гемодинаміки шляхом оцінки розміру камери, руху стінки, функції скорочення та фракції викиду. Цілеспрямована швидка ехокардіографічна оцінка (FREE) є одним із прикладів структурованої ультразвукової оцінки. FREE здійснюється за допомогою 4 стандартних ехокардіографічних вікон: довгої парастернальної осі, короткої парастернальної осі, апікального та субксифоїдного вікон. FREE оцінює фракцію викиду лівого шлуночка (ФВ), ударний об'єм (УО), серцевий викид (СВ) та серцевий індекс (СІ) і таким чином дозволяє оцінити стан пацієнтів із гіпотензією (1). При оцінці стану пацієнтів з гіпотензією ультразвукове обстеження є необхідною умовою для підтвердження наступного:

Гіповолемія: Навіть якщо нижня порожниста вена виглядає заповненою (як може статися у пацієнта з гіповолемією, який отримує додаткову вентиляцію легень), гіповолемія дозволяє припустити гіпердинамічний лівий шлуночок, який майже не має крові в кінці систоли та має незначну кількість крові в кінці діастоли.

Дисфункція лівого шлуночка: Дисфункція лівого шлуночка може вказувати на аномальний рух стінки та зменшення фракції викиду, яка вимірюється або оцінюється (досвідченим оператором, який оцінює загальний розмір та наявну скоротливість, внутрішній рух та потовщення різних сегментів стінки лівого шлуночка).

Правошлуночкова недостатність: Розмір правого шлуночка повинен становити 60 % розміру лівого шлуночка, має трикутну форму і нерівну внутрішню поверхню. Наявність правошлуночкової недостатності може свідчити про тромбоемболію легеневої артерії.

Перикардіальний випіт і тампонада

Ультразвукове обстеження грудної клітки можна використовувати для ідентифікації плевральної рідини та пневмотораксу, такий метод має вищу чутливість та прогностичне значення негативного результату, ніж при простому рентгенівському знімку. Наприклад, кожна з таких ознак як втрата рухливості вісцеральної плеври відносно парієтальної плеври (легеневе ковзання) в ділянці, що охоплює 3 міжреберні проміжки, та А-лінії (горизонтальні артефакти), є майже на 100 % чутливою, а в разі їх поєднання такі ознаки вважаються дуже специфічними. Ехогенність плевральної рідини, зміни в плеврі та суміжній паренхімі легенів також допомагають визначити етіологію плевральної рідини. (Див. Як проводити дослідження E-FAST).

Ультразвукове обстеження в медичному закладі є також корисним для пошуку тромбозу глибоких вен та оцінки внутрішньочеревних органів.