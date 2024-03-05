Методика переливання

УВАГА! Перед початком переливання необхідно отримати згоду, а біля ліжка пацієнта необхідно перевірити браслет, етикетку блоку крові та звіт про аналіз сумісності, щоб переконатися, що компонент крові є саме тим, що призначеним для реципієнта.

Використання голки калібру 18 (або більшого розміру) запобігає механічному пошкодженню та гемолізу еритроцитів. Для інфузії будь-якого компонента крові завжди слід використовувати стандартний фільтр. У пакет для крові або в ту саму трубку з кров’ю слід вводити тільки 0,9 % фізіологічного розчину для внутрішньовенного введення. Гіпотонічні розчини лізують еритроцити, а кальцій у лактаті Рінгера може спричинити згортання крові.

Переливання 1 одиниці крові або компонента крові повинно бути виконано протягом 4 годин; більша тривалість збільшує ризик росту бактерій. Якщо трансфузію необхідно проводити повільно через серцеву недостатність або гіперволемію, одиниці крові можна розділити на менші аліквоти в банку крові. Для дітей 1 одиниця крові може бути перелита в невеликих стерильних аліквотах, які використовуються протягом декількох днів, мінімізуючи таким чином вплив крові від декількох донорів.

Ретельне спостереження є важливим, особливо протягом перших 15 хвилин, і включає реєстрацію наступних показників:

Температура

Артеріальний тиск

Пульс (Pulse)

Частота дихання

Періодичне спостереження продовжується протягом усього періоду переливання та після нього, під час якого оцінюється статус рідини. Пацієнт повинен лежати під ковдрою в теплі, щоб запобігти ознобу, який можна помилково прийняти за трансфузійну реакцію.

Не рекомендується проводити планові переливання крові вночі.