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Методика переливання

ЗаRavindra Sarode, MD, The University of Texas Southwestern Medical Center
Переглянуто/перевірено бер. 2024

    УВАГА! Перед початком переливання необхідно отримати згоду, а біля ліжка пацієнта необхідно перевірити браслет, етикетку блоку крові та звіт про аналіз сумісності, щоб переконатися, що компонент крові є саме тим, що призначеним для реципієнта.

    Використання голки калібру 18 (або більшого розміру) запобігає механічному пошкодженню та гемолізу еритроцитів. Для інфузії будь-якого компонента крові завжди слід використовувати стандартний фільтр. У пакет для крові або в ту саму трубку з кров’ю слід вводити тільки 0,9 % фізіологічного розчину для внутрішньовенного введення. Гіпотонічні розчини лізують еритроцити, а кальцій у лактаті Рінгера може спричинити згортання крові.

    Переливання 1 одиниці крові або компонента крові повинно бути виконано протягом 4 годин; більша тривалість збільшує ризик росту бактерій. Якщо трансфузію необхідно проводити повільно через серцеву недостатність або гіперволемію, одиниці крові можна розділити на менші аліквоти в банку крові. Для дітей 1 одиниця крові може бути перелита в невеликих стерильних аліквотах, які використовуються протягом декількох днів, мінімізуючи таким чином вплив крові від декількох донорів.

    Ретельне спостереження є важливим, особливо протягом перших 15 хвилин, і включає реєстрацію наступних показників:

    • Температура

    • Артеріальний тиск

    • Пульс (Pulse)

    • Частота дихання

    Періодичне спостереження продовжується протягом усього періоду переливання та після нього, під час якого оцінюється статус рідини. Пацієнт повинен лежати під ковдрою в теплі, щоб запобігти ознобу, який можна помилково прийняти за трансфузійну реакцію.

    Не рекомендується проводити планові переливання крові вночі.

    Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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    Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.