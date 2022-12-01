Десатурація кисню

Кількість кисню, що вводиться, керується газовим складом артеріальної крові (ГСАК) або пульсоксиметрією для підтримання PaO2 в діапазоні від 60 до 80 мм рт. ст. (тобто насичення крові киснем від 92 до 100 %) без спричинення кисневої токсичності. Цей рівень забезпечує задовільну доставку кисню в тканині. Оскільки крива дисоціації оксигемоглобіну є сигмоподібною, збільшення PaO2 до > 80 мм рт. ст. лише незначно збільшує доставку кисню і не є необхідним. Необхідно подавати найнижчий рівень кисню, що вдихається (FiO2), який забезпечує прийнятний PaO2. Киснева інтоксикація

Залежить від концентрації

Залежить від часу

Стійке підвищення рівня FiO2 > 60 % призводить до запальних змін, альвеолярної інфільтрації та, зрештою, фіброзу легень. Якщо це не є необхідним для виживання, слід уникати використання FiO2 > 60 %. FiO2 < 60 % добре переноситься протягом тривалого часу.

FiO2 < 40 % можна подавати через носову канюлю або просту кисневу маску для обличчя. У носовій канюлі використовується потік кисню від 1 до 6 л/хв. Оскільки 6 л/хвилину достатньо для заповнення носоглотки, вищі швидкості потоку не приносять користі. Прості кисневі маски для обличчя та носові канюлі не забезпечують точний FiO2 через мінливе змішування кисню з кімнатним повітрям внаслідок негерметичності контуру та дихання ротом. Однак маски типу Вентурі можуть забезпечувати дуже точні концентрації кисню.

Клінічний калькулятор Конверсії блоків доставки кисню

FiO2 > 40 % вимагає використання кисневої маски з резервуаром, який надувається киснем від джерела. У звичайній кисневій масці пацієнт вдихає 100 % кисню з резервуара, але під час видиху клапан гумового клапана відводить видих у навколишнє середовище, запобігаючи змішуванню діоксиду вуглецю та водяної пари з киснем, який вдихається. Однак через негерметичність контуру такі маски забезпечують FiO2 на рівні не більше 80–90 %.

Киснева терапія із застосуванням високопоточної носової канюлі (HFNC), на відміну від традиційної назальної подачі кисню, подає кисень зі швидкістю 20–60 л/хвилину. Кисень зволожується. Зволоження допомагає запобігти висиханню дихальних шляхів і запаленню, підтримувати мукоциліарну функцію та покращити відходження слизу. HFNC-терапія має тенденцію до вимивання мертвого простору верхніх дихальних шляхів і зменшує роботу дихання сильніше, ніж нереверсивні маски. Ця терапія може допомогти пацієнтам з гіпоксемічною дихальною недостатністю, не спричиненою серцевою недостатністю, в яких відсутня гіперкапнія.

Рефрактерна гіпоксія може потребувати нервово-м’язової блокади, маневрів із залучення альвеол у вентиляцію, вентиляції легень у положенні на животі або екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).