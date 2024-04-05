Загальні відомості про дихальну недостатність

Гостра дихальна недостатність — це небезпечне для життя порушення оксигенації, виділення діоксиду вуглецю або і те, й інше.

Дихальна система оксигенує та виводить вуглекислий газ із венозної крові. Таким чином, корисною класифікацією дихальної недостатності є те, чи є основною аномалією

Недостатня оксигенація

Неадекватне виведення вуглекислого газу (що означає недостатню вентиляцію)

На обидва захворювання впливає багато розладів.

До частих проявів належать задишка, використання допоміжних м’язів, таких як дихання, тахіпное, тахікардія, діафорез, ціаноз, змінена свідомість, а також, без лікування, задишка, зупинка дихання та смерть.

Діагноз є клінічним, доповнюється вимірюванням газового складу артеріальної або венозної крові (ГСАК або ГСВК) та/або насичення киснем капілярної крові та рентгенологічним дослідженням органів грудної клітки.

Хоча існують тимчасові заходи, дихальна недостатність часто потребує відділення інтенсивної терапії та передбачає корекцію основного захворювання, додатковий кисень і штучну вентиляцію легень, якщо необхідно, можливо, з інвазивною штучною вентиляцією, неінвазивною штучною вентиляцією або високопоточною оксигенацією.