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Загальні відомості про дихальну недостатність

ЗаBhakti K. Patel, MD, University of Chicago
Переглянуто/перевірено квіт. 2024

Гостра дихальна недостатність — це небезпечне для життя порушення оксигенації, виділення діоксиду вуглецю або і те, й інше.

    Дихальна система оксигенує та виводить вуглекислий газ із венозної крові. Таким чином, корисною класифікацією дихальної недостатності є те, чи є основною аномалією

    На обидва захворювання впливає багато розладів.

    До частих проявів належать задишка, використання допоміжних м’язів, таких як дихання, тахіпное, тахікардія, діафорез, ціаноз, змінена свідомість, а також, без лікування, задишка, зупинка дихання та смерть.

    Діагноз є клінічним, доповнюється вимірюванням газового складу артеріальної або венозної крові (ГСАК або ГСВК) та/або насичення киснем капілярної крові та рентгенологічним дослідженням органів грудної клітки.

    Хоча існують тимчасові заходи, дихальна недостатність часто потребує відділення інтенсивної терапії та передбачає корекцію основного захворювання, додатковий кисень і штучну вентиляцію легень, якщо необхідно, можливо, з інвазивною штучною вентиляцією, неінвазивною штучною вентиляцією або високопоточною оксигенацією.

    Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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    Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.