Судинний доступ

Пацієнти, які потребують безпечного або тривалого судинного доступу (наприклад, для отримання антибіотиків, хіміотерапії або повного парентерального харчування), а також пацієнти з поганим периферичним венозним доступом потребують центрального венозного катетера (ЦВК). ЦВК дозволяють вводити розчини, які занадто концентровані або подразнюють периферичні вени, та дозволяють контролювати центральний венозний тиск (ЦВТ).

ЦВК можна вводити через яремні, підключичні або стегнові вени або через периферичні вени плеча (катетер ПВЦК). Хоча тип катетера та обрані ділянки часто визначаються окремими клінічними характеристиками та характеристиками пацієнта, введений через яремну вену ЦВК або ПВЦК, як правило, є переважаючим порівняно з підключичним доступом ЦВК (супроводжується підвищеним ризиком кровотечі та пневмотораксу) або стегновим доступом ЦВК (що супроводжується підвищеним ризиком інфекції). Під час зупинки серця рідина та препарати, що вводяться через ЦВК до стегнової вени, часто не можуть циркулювати над діафрагмою через підвищений внутрішньогрудний тиск, що виникає при серцево-легеневій реанімації (СЛР). У цьому випадку може бути переважним підхід через підключичну або внутрішню яремну вену.

Ультразвуковий контроль для розміщення катетерів у внутрішніх яремних венах та катетерів ПВЦК тепер є стандартним методом при наданні медичної допомоги, який знижує ризик ускладнень. Коли можливо, слід здійснити корегування коагулопатії до введення ЦВК, а підключичний підхід не слід застосовувати у пацієнтів з некоригованою коагулопатією, оскільки місце венепункції неможливо контролювати або натиснути на нього.

Рентгенограма центрального венозного катетера Зображення © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Відео показують катетеризацію під контролем ультразвукового дослідження та черезшкірну катетеризацію Катетеризація стегнової вени під контролем ультразвукового дослідження Chlorhexidine swab is used to prep the skin in the right groin area. We use a wide prep to prepare for a right central ... прочитати більше Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. Катетеризація підключичної вени під контролем ультразвукового дослідження The patient is placed in Trendelenburg position and then chlorhexidine swab is used to prep the left anterior chest wal ... прочитати більше Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. Черезшкірна катеризація підключичної вени Chlorhexidine swab is used to do a sterile prep of the right anterior chest wall. We’re using the swab in a back and fo ... прочитати більше Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. Percutaneous Cannulation of the Femoral Vein Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. Percutaneous Cannulation of the Internal Jugular Vein Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. Черезшкірна катетеризація внутрішньої яремної вени за допомогою ультразвукового контролю Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. Катетеризація стегнової вени під контролем ультразвукового дослідження Chlorhexidine swab is used to prep the skin in the right groin area. We use a wide prep to prepare for a right central ... прочитати більше Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. Катетеризація підключичної вени під контролем ультразвукового дослідження The patient is placed in Trendelenburg position and then chlorhexidine swab is used to prep the left anterior chest wal ... прочитати більше Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. Черезшкірна катеризація підключичної вени Chlorhexidine swab is used to do a sterile prep of the right anterior chest wall. We’re using the swab in a back and fo ... прочитати більше Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. Percutaneous Cannulation of the Femoral Vein Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. Percutaneous Cannulation of the Internal Jugular Vein Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org. Черезшкірна катетеризація внутрішньої яремної вени за допомогою ультразвукового контролю Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org.

Венепункція підключичної вени