Збудження, сплутаність свідомості та нервово-м’язова блокада у тяжкохворих пацієнтів

Незважаючи на аналгезію, багато пацієнтів залишаються достатньо збудженими, щоб вимагати седації. Заспокійливий засіб також може забезпечити комфорт пацієнта при меншій дозі знеболювального засобу. Бензодіазепіни (наприклад, лоразепам, мідазолам) найчастіше зустрічаються. Стандартним режимом седації є введення лоразепаму в дозі від 1 до 2 мг в/в кожні 1–2 години або безперервна інфузія в дозі від 1 до 2 мг/год, якщо пацієнт інтубований. У деяких пацієнтів ці препарати становлять ризик виникнення пригнічення дихання, гіпотензії, делірію та тривалих фізіологічних ефектів. Слід уникати застосування у літніх людей таких бензодіазепінів тривалої дії, як діазепам, флуразепам і хлордіазепоксид. Антипсихотики з меншою антихолінергічною дією, такі як галоперидол в дозі від 1 до 3 мг в/в, можуть бути ефективними у поєднанні з бензодіазепінами.

Для короткострокової седації можна застосовувати пропофол (наприклад, від 5 до 50 мкг/кг на хвилину у молодих здорових пацієнтів), седативно-снодійний препарат. Довготривале (> 3 днів) застосування високої дози пропофолу підвищує ризик розвитку синдрому пропофолової інфузії (СПІ), що характеризується метаболічним ацидозом, рабдоміолізом, гіперліпідемією, гострим ураженням нирок, серцевою недостатністю, панкреатитом та часто призводить до смерті. Оскільки про СПІ можуть свідчити підвищені рівні тригліцеридів (наприклад, > 400 мг/дл) (1), після 2–3 днів застосування високих доз пропофолу необхідно вимірювати рівень тригліцеридів.

Дексмедетомідин має анксіолітичні, седативні та деякі знеболювальні властивості і не впливає на активність дихального центру. Ризик делірію нижчий, ніж при застосуванні бензодіазепінів. Через ці нижчі показники дексмедетомідин є альтернативою бензодіазепінам, що все частіше використовується для пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів. Характер і глибина седації, викликаної дексмедетомідином, можуть дозволити пацієнтам, які перебувають на штучній вентиляції легенів, взаємодіяти або прокидатися легко, проте залишатися в зоні комфорту. Найпоширенішими побічними ефектами є гіпотензія та брадикардія. Типове дозування становить від 0,2 до 0,7 мкг/кг/год, але деяким пацієнтам потрібні дози до 1,5 мкг/кг/год. Дексмедетомідин зазвичай використовується тільки протягом коротких періодів часу (наприклад, < 48 годин).

Кетамін — це дисоціативний анестетик, який забезпечує знеболення та седацію. Кетамін діє як неконкурентний антагоніст NMDA (N-метил-D-аспартат). Переваги кетаміну включають підтримання активності дихального центру та мінімальне пригнічення серцево-судинної системи. Кетамін також має бронходилятаторний ефект, який може бути корисним для пацієнтів із астмою. Найпоширенішими побічними ефектами є ларингоспазм і зорові галюцинації. Типове дозування становить від 1 до 2 мг/кг в/в, а потім від 0,5 до 1 мг/кг в/в за необхідності.