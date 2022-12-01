Знайомство з підходами до ведення критично хворого пацієнта

Медична допомога з інтенсивною терапією надається пацієнтам із найтяжчим перебігом захворювання. Таких пацієнтів найкраще лікувати у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ) із досвідченим персоналом. Деякі лікарні мають окремі відділення для особливих категорій пацієнтів (наприклад, пацієнтів із хворобами серця, пацієнтів після трансплантації, пацієнтів із травмою, пацієнтів хірургічного, неврологічного, педіатричного профілю або новонароджених пацієнтів). ВІТ мають високе співвідношення «медсестра:пацієнт» для забезпечення необхідної високої інтенсивності надання медичних послуг, включаючи лікування та моніторинг фізіологічних параметрів.

Підтримуюча терапія для пацієнтів у ВІТ включає забезпечення належного харчування, лікування та профілактику інфекції, стресових виразок і гастриту, а також тромбоемболії легеневої артерії. У зв'язку з тим, що помирають від 15 до 25 % пацієнтів, які поступили до ВІТ, лікарі повинні знати, як мінімізувати страждання та допомогти вмираючим пацієнтам зберегти гідність.