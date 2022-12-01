У всіх пацієнтів, яких було катетеризовано (та тих, у кого є канал клубової кишки, використаний для штучного сечового міхура), прохідність повинна бути підтверджена за допомогою іригації перед подальшим тестуванням; цей підхід може вирішити проблему. У багатьох інших пацієнтів етіологія (наприклад, шок, сепсис) є клінічно очевидною. В інших людей, особливо з множинними розладами, необхідно проводити обстеження для диференціації преренальних причин від ниркових (гострого тубулярного некрозу). У пацієнтів без сечового катетера слід розглянути можливість встановлення катетера; це діагностуватиме та лікуватиме обструкцію та забезпечить безперервний моніторинг вивідного шляху.

Якщо встановлено центральний венозний катетер або катетер легеневої артерії, стан об'єму (і за допомогою катетера легеневої артерії, серцевого викиду) можна визначити шляхом вимірювання центрального венозного тиску (див. «Кінцева точка» та «Моніторинг») або тиску оклюзії легеневої артерії. Однак багато лікарів не користуються введенням вищевказаних катетерів при гострій олігурії, якщо не було інших показань. Альтернативою у пацієнта без ознак об'ємного перевантаження є швидке отримання тестування болюсом рідини для в/в введення, 500 мл 0,9 % фізіологічного розчину (20 мл/кг у дітей); збільшення кількості виведеної сечі свідчить про преренальну причину. Для визначення причини олігурії слід вимірювати у сироватці крові рівні електролітів, таких як натрій, азоту сечовини крові та креатиніну. Високе відношення АСК до креатиніну в сироватці (наприклад, > 20:1) свідчить про преренальну причину.

Розрахунок фракційної екскреції натрію (FENa) з концентрацій натрію в плазмі та сечі може допомогти диференціювати стан преренального та гострого тубулярного некрозу за наступною формулою:

Співвідношення FENa > 2 % зазвичай вказує на гострий тубулярний некроз.

Співвідношення FENa < 1 % зазвичай вказує на преренальні причини, такі як зневоднення або інші форми преренальної азотемії.

Співвідношення FEUrea від 1 % до 2 % відповідає діагнозу гострого тубулярного некрозу або преренального стану.

Якщо пацієнти приймають діуретики, обчислення фракційної екскреції сечовини (FEUrea) може допомогти розрізнити преренальний стан і гострий тубулярний некроз і розраховується за допомогою наступного рівняння:

Співвідношення FEUrea > 50 % зазвичай вказує на гострий тубулярний некроз.

Співвідношення FEUrea < 35 % зазвичай вказує на преренальну причину.

Співвідношення FEUrea від 35 % до 50 % відповідає діагнозу гострого тубулярного некрозу або преренального стану.