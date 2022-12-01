Системи оцінювання в реанімації

Для оцінки тяжкості захворювання у пацієнтів із критичним станом здоров'я було розроблено декілька систем оцінювання. Ці системи є помірно точними в прогнозуванні індивідуального виживання. Однак ці системи є більш цінними для моніторингу якості лікування та проведення наукових досліджень, оскільки вони дозволяють порівнювати результати серед груп пацієнтів із критичним станом здоров'я з пацієнтами, які мають подібний ступінь тяжкості захворювання.

Однією з найпоширеніших систем є 2-га версія Шкали оцінки гострих і хронічних функціональних змін здоров'я II (APACHE II), оцінка в балах за якою введена в 1985 р. Шкала генерує бал від 0 до 71 на основі 12 фізіологічних змінних, віку та основного стану здоров’я (див. таблицю «Система нарахування балів за шкалою APACHE II»). Система APACHE III була розроблена в 1991 році, а система APACHE IV була розроблена в 2006 році. Ці системи є складнішими з більшою кількістю фізіологічних змінних, але є більш громіздкими та отож менше використовуються. Існує багато інших систем, включаючи 2-у версію Спрощеної шкали оцінки гострих функціональних змін (SAPS II), модель прогнозування смертності (MPM) та Послідовна оцінка органної недостатності (SOFA) в балах.