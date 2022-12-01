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Системи оцінювання в реанімації

ЗаCherisse Berry, MD, New York University School of Medicine
Переглянуто/перевірено груд. 2022

    Для оцінки тяжкості захворювання у пацієнтів із критичним станом здоров'я було розроблено декілька систем оцінювання. Ці системи є помірно точними в прогнозуванні індивідуального виживання. Однак ці системи є більш цінними для моніторингу якості лікування та проведення наукових досліджень, оскільки вони дозволяють порівнювати результати серед груп пацієнтів із критичним станом здоров'я з пацієнтами, які мають подібний ступінь тяжкості захворювання.

    Однією з найпоширеніших систем є 2-га версія Шкали оцінки гострих і хронічних функціональних змін здоров'я II (APACHE II), оцінка в балах за якою введена в 1985 р. Шкала генерує бал від 0 до 71 на основі 12 фізіологічних змінних, віку та основного стану здоров’я (див. таблицю «Система нарахування балів за шкалою APACHE II»). Система APACHE III була розроблена в 1991 році, а система APACHE IV була розроблена в 2006 році. Ці системи є складнішими з більшою кількістю фізіологічних змінних, але є більш громіздкими та отож менше використовуються. Існує багато інших систем, включаючи 2-у версію Спрощеної шкали оцінки гострих функціональних змін (SAPS II), модель прогнозування смертності (MPM) та Послідовна оцінка органної недостатності (SOFA) в балах.

    Клінічні калькулятори для реанімації
    Клінічний калькулятор
    Шкала коми Глазго
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    Клінічний калькулятор
    Система підрахунку балів та оцінки смертності за шкалою APACHE II (Шкала оцінки гострих і хронічних функціональних змін здоров'я II)
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    Клінічний калькулятор
    Оцінка органної недостатності в динаміці (SOFA)
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    Клінічний калькулятор
    Шкала коми Глазго
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    Таблиця
    Таблиця

    Шкала оцінки критичних фізіологічних показників та хронічних захворювань (APACHE) ІІ

    Фізіологічна змінна†

    Оцінка за балами

    +4

    +3

    +2

    +1

    0

    +1

    +2

    +3

    +4

    1

    Температура, внутрішня тіла (°C)

     41°

    39–40,9°

    38,5–38,9°

    36–38,4°

    34–35,9°

    32–33,9°

    30–31,9°

     29,9°

    2

    Середній артеріальний тиск (мм рт. ст.)

    160

    130–159

    110–129

    70–109

    50–69

    49

    3

    Частота серцевих скорочень

    180

    140–179

    110–139

    70–109

    55–69

    40–54

    39

    4

    Частота дихання (без штучної вентиляції або зі штучною вентиляцією)

    50

    35–49

    25–34

    12–24

    10–11

    6–9

    5

    5

    Оксигенація: a) FIO2 0,5: використати A-aDO2

    500

    350–499

    200–349

    < 200

    б) FIO2 < 0,5: використати PAO2 (мм рт. ст.)

    > 70

    61–70

    55–60

    < 55

    6

    Артеріальний показник pH

    7,7

    7,6–7,69

    7,5–7,59

    7,33–7,49

    7,25–7,32

    7,15–7,24

    < 7,15

    7

    Натрій у сироватці крові (ммоль/л або мЕкв/л)

    180

    160–179

    155–159

    150–154

    130–149

    120–129

    111–119

    110

    8

    Рівень калію в сироватці (ммоль/л або мЕкв/л)

    7

    6–6,9

    5,5–5,9

    3,5–5,4

    3–3,4

    2,5–2,9

    < 2,5

    9

    Креатинін сироватки (мікромоль/л або мг/дл); подвоїти оцінку в балах для пацієнтів з гострою нирковою недостатністю

    3,5

    2–3,4

    1,5–1,9

    0,6–1,4

    < 0,6

    10

    Гематокрит (%)

    60

    50–59,9

    46–49,9

    30–45,9

    20–29,9

    < 20

    11

    Лейкоцити (на 1000 клітин)

    40

    20–39,9

    15–19,9

    3–14,9

    1–2,9

    < 1

    12

    Бал за шкалою коми Глазго (GCS)

    Бал = 15 мінус фактична GCS (див. таблицю «Шкала коми Глазго»)

    Бали оцінки гострих функціональних змін — це сума 12 окремих змінних точок.

    Додайте 0 балів для віку < 44 років; 2 бали для віку 45–54 роки; 3 бали для віку 55–64 роки; 5 балів для віку 65–74 роки; 6 балів для віку  75 років.

    Додати бали хронічного стану здоров'я: 2 бали для планового післяопераційного пацієнта з імунною недостатністю або з тяжкою органною недостатністю в анамнезі; 5 балів для пацієнта без хірургічного втручання або для пацієнта з імунною недостатністю або тяжкою органною недостатністю після екстреного хірургічного втручання.‡

    (13)§

    Бікарбонат сироватки (венозна кров-ммоль/л або мЕкв/л)

    52

    41–51,9

    32–40,9

    23–31,9

    18–21,9

    15–17,9

    < 15

    * Бал за шкалою APACHE II = оцінка гострих функціональних змін + вікові точки + точки хронічного стану здоров'я. Мінімальний бал = 0; максимальний бал = 71. Збільшення балів пов'язане з підвищенням ризику смерті в лікарні.

    † Виберіть найгірше значення за останні 24 години.

    ‡ Хронічний стан здоров'я: Органна недостатність (наприклад, печінкова, серцево-судинна, ниркова, легенева) або імунодефіцитна недостатність повинна передувати поточній госпіталізації.

    § Ця змінна є необов'язковою; використовуйте її лише за відсутності аналізу газів артеріальної крові.

    A-a DO2 = альвеолярно-артеріальний градієнт кисню; FIO2 = фракція кисню у суміші, що вдихає пацієнт.

    Адаптовано з Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE: APACHE II: Система класифікації за тяжкістю перебігу захворювання. Critical Care Medicine 13:818–829, 1985.

    Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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    Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.