Balanite, postite e balanopostite

Valutazione clinica e indagini diagnostiche selettive

L'anamnesi deve indagare sull'uso dei preservativi in lattice. La pelle deve essere esaminata per eventuali lesioni dermatitiche che possono coinvolgere i genitali. I pazienti devono essere sottoposti a test sia per cause infettive che per quelle non infettive, soprattutto per la candidosi. Il sangue deve essere testato per la glicemia a digiuno e l'emoglobina glicosilata (HbA1C).