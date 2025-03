Antibiotici

Misure di supporto

Il trattamento dell'epididimite consiste nel sollevamento dello scroto (p. es., con un sospensorio quando si è in posizione eretta) per diminuire ripetuti e piccoli traumi, negli impacchi scrotali con ghiaccio, nell'uso di analgesici, antinfiammatori e antibiotici orali a largo spettro, come la levofloxacina 500 mg 1 volta/die per via orale per 10 giorni. In alternativa, si possono utilizzare la doxiciclina 100 mg per via orale 2 volte/die o il trimetoprim/sulfametossazolo a doppio dosaggio (160/800 mg) per via orale 2 volte/die. La levofloxacina con una singola dose di ceftriaxone 500 mg IM (1 g in pazienti > 150 kg) è preferita per i pazienti che praticano rapporti anali o se l'epididimite è probabilmente causata da microrganismi enterici. La doxiciclina è preferita nei pazienti con sospetta gonorrea o epididimite acuta da clamidia. Una singola dose di ceftriaxone 500 mg IM (1 g in pazienti ≥ 150 kg) deve essere aggiunta agli antibiotici orali negli uomini che praticano rapporti anali enterici o se si sospetta clamidia o gonorrea (1). Il trattamento con ceftriaxone copre anche i batteri Gram-negativi (p. es., E. coli).

Se si sospetta una sepsi, un aminoglicosidico, come la tobramicina o una cefalosporina di terza generazione, come il ceftriaxone, possono essere utili in attesa che possano essere noti il patogeno e la sua sensibilità.

L'ascesso e il piocele di solito richiedono il drenaggio chirurgico.

L'epididimite batterica ricorrente, secondaria a un'uretrite o a una prostatite cronica resistente alle terapie, a volte può essere prevenuta con la vasectomia. Un'epididimectomia, a volte eseguita per un'epididimite cronica, può non alleviare i sintomi.

I pazienti che devono portare un catetere uretrale a permanenza sono maggiormente suscettibili nello sviluppare un'epididimite ricorrente e un'orchiepididimite. In questi casi, può essere utile il posizionamento di una cistostomia sovrapubica o l'istituzione di un regime di auto-cateterismo.

Il trattamento dell'epididimite non batterica prevede le misure generali già menzionate, mentre la terapia antibiotica non è indicata. Il blocco nervoso del cordone spermatico con una soluzione anestetica locale può alleviare i sintomi nei casi severi e persistenti.