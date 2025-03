Panoramica sulle infezioni da herpes virus

8 tipi di herpesvirus infettano l'uomo (vedi tabella Herpesvirus che infettano l'uomo). Dopo l'infezione primaria, tutti gli herpes virus restano latenti all'interno di specifiche cellule dell'ospite e successivamente possono andare incontro a riattivazione. Le sindromi cliniche dovute all'infezione primaria possono variare significativamente da quelle causate dalla riattivazione di questi virus. Gli herpes virus non sopravvivono a lungo fuori dall'organismo ospite; pertanto la trasmissione necessita solitamente di un contatto stretto. Nelle persone con infezione latente, il virus può riattivarsi senza causare sintomi; in questi casi, avviene una diffusione asintomatica e le persone possono trasmettere l'infezione.

Nonostante il fatto che gli herpes virus siano geneticamente e strutturalmente simili, essi causano una vasta gamma di sindromi cliniche generalmente non sovrapposte.

A differenza di altri herpes virus che non sono noti per causare malignità, il virus di Epstein-Barr e l'herpes virus umano di tipo 8 (HHV-8), noti come herpes virus associati al sarcoma di Kaposi, possono causare l'insorgenza di certe neoplasie maligne.

La roseola infantum (exhantema subitum, Sesta malattia) è una malattia infantile causata da herpes virus 6 (e talvolta 7).

Tabella Herpes virus che infettano l'uomo Tabella