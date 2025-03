L'epatite fulminante è una rara sindrome caratterizzata da necrosi massiva rapida (di solito entro giorni o settimane) del parenchima epatico con riduzione delle dimensioni del fegato (atrofia giallo acuta); solitamente si verifica dopo l'infezione con alcuni virus dell'epatite, epatite alcolica o danno epatico indotto da farmaci.

(Vedi anche Valutazione del paziente con una malattia epatica e Panoramica sulle epatiti virali acute.)

Il virus dell'epatite B è talvolta responsabile dell'insorgenza di epatite fulminante, e la coinfezione da virus dell'epatite D si riscontra in una percentuale di casi di epatite B fulminante che arriva fino al 50%. L'epatite fulminante da virus dell'epatite A è rara, ma può essere più frequente nei soggetti con epatopatie preesistenti. Occasionalmente, il virus dell'epatite E causa un'epatite fulminante, specialmente nelle donne in gravidanza, che può potenzialmente portare a perdita fetale, insufficienza epatica e morte. Il ruolo del virus dell'epatite C rimane tuttora incerto.

L'epatite alcolica può causare insufficienza epatica fulminante, ma la maggior parte dei pazienti ha una lunga anamnesi di alcolismo e quindi probabilmente hanno una sottostante malattia epatica cronica.

I farmaci (specialmente l'acetaminofene [paracetamolo]) sono la causa più comune di epatite fulminante negli Stati Uniti.

Sintomatologia dell'epatite fulminante I sintomi dell'epatite fulminante si sviluppano e si aggravano molto rapidamente. I pazienti peggiorano rapidamente a causa dell'encefalopatia porto-sistemica ingravescente, arrivando al coma e all'edema cerebrale in un periodo che va da giorni a parecchie settimane. La coagulopatia deriva spesso dall'insufficienza epatica o dalla coagulazione intravascolare disseminata e si può sviluppare un'insufficienza renale funzionale (sindrome epato-renale). L'allungamento del tempo di protrombina o del rapporto internazionale normalizzato (INR), l'encefalopatia porto-sistemica e, in particolare, l'insufficienza renale hanno un significato infausto.

Diagnosi dell'epatite fulminante Valutazione clinica

Esami epatici

Misura del tempo di protrombina/rapporto internazionale normalizzato (INR) L'epatite fulminante va sospettata se I pazienti presentano in acuto forte malessere associato ad ittero di nuova insorgenza, cambiamenti repentini dello stato mentale o sanguinamento non spiegabile.

I pazienti con malattia epatica nota peggiorano rapidamente. Gli esami di laboratorio per confermare la diagnosi di epatite fulminante comprendono esami del fegato (p. es., aminotransferasi, fosfatasi alcalina) e altri test per valutare la funzionalità epatica (tempo di protrombina/rapporto internazionale normalizzato [INR], bilirubina, albumina). I test di laboratorio per infezioni acute da virus dell'epatite A, B e C, così come per alcuni altri virus (p. es., cytomegalovirus, virus di Epstein-Barr, virus herpes simplex), vengono eseguiti per determinare se la causa è virale. Anamnesi completa dei farmaci, compresi i farmaci da banco e dei supplementi di erboristeria, deve essere evocato. Il livello sierico di acetaminofene deve essere misurato in tutti i pazienti se si sospetta una tossicità da acetaminofene (paracetamolo).