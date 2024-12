Esami medici comuni

Moltissimi esami medici sono ampiamente disponibili. Molti esami vengono utilizzati per un particolare disturbo o per un gruppo di disturbi correlati. Altri esami sono comunemente usati per una vasta gamma di disturbi.

Gli esami vengono eseguiti per varie ragioni, fra cui

Screening

Diagnosticare un disturbo

Valutare la gravità di una malattia, in modo da poter pianificare il trattamento

Monitorare la risposta al trattamento

Talvolta, un esame può essere usato per più di uno scopo. Un esame del sangue può rivelare che una persona ha pochi globuli rossi (anemia), successivamente lo stesso esame può essere ripetuto dopo il trattamento per controllare se il numero di globuli rossi è tornato normale. In alcuni casi, una malattia può essere trattata nello stesso momento in cui viene eseguito un esame di screening o diagnostico. Per esempio, se una colonscopia (esame in cui un tubo flessibile con una telecamera viene utilizzato per studiare l’interno del colon), evidenzia delle escrescenze (polipi), queste possono essere asportate prima di portare a termine l’esame.

