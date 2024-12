Ritardo della crescita nei bambini

Le cause del ritardo della crescita possono riguardare

Fattori ambientali e sociali

Disturbi medici

Indipendentemente dalla causa, un’alimentazione inadeguata può influire sulla crescita dell’organismo e del cervello del bambino.

Fattori ambientali e sociali sono le cause più comuni di scarso nutrimento. Il ritardo di crescita per questi motivi deriva dalla mancata assunzione di una quantità sufficiente di calorie.

Abusi o incuria da parte dei genitori, disturbi di salute mentale dei genitori (come depressione), insicurezza alimentare e situazioni familiari caotiche sono fattori che aumentano il rischio di mancato ricevimento di pasti regolari e sani. Tali situazioni stressanti o ambienti poco stimolanti possono inoltre influire sull’appetito del bambino, con conseguente riduzione della quantità di cibo assunto.

Talvolta i genitori danno ai bambini del cibo poco nutriente, fornendo loro un apporto nutritivo insufficiente; ne consegue uno scarso aumento di peso. I genitori possono non capire appieno le tecniche per allattare il bambino e possono preparare il latte artificiale in modo scorretto oppure il bambino potrebbe avere difficoltà con l’allattamento che i genitori non sono in grado di gestire. Quando i genitori non hanno una preparazione sufficiente all’allattamento del neonato e quest’ultimo pone delle difficoltà, potrebbe insorgere un ritardo nella crescita.

In rari casi le madri non producono latte a sufficienza o, in casi ancora più rari, il latte materno prodotto è ipocalorico.

Lattanti e bambini che vivono situazioni familiari stressanti o un rapporto disfunzionale con chi se ne prende cura possono presentare ritardo di crescita perché lo stress può provocare la produzione di ormoni che riducono gli effetti degli ormoni della crescita. Questa riduzione dell’ormone della crescita causata da stress può portare a una crescita insufficiente.

La mancata crescita è a volte legata a problemi medici. Anche patologie come la difficoltà a masticare o a deglutire (per esempio a causa di labioschisi o palatoschisi), il reflusso gastroesofageo, la stenosi esofagea o il malassorbimento intestinale possono compromettere la capacità del bambino di mangiare, trattenere, assorbire e digerire il cibo. Anche i disturbi alimentari possono causare ritardo della crescita.

Altre cause mediche di ritardo della crescita sono: infezioni, tumori, disturbi metabolici o ormonali (come diabete o fibrosi cistica), cardiopatie, malattie renali, epatopatie, malattie genetiche (come sindrome di Down o disturbi metabolici ereditari), disturbi digestivi (come la celiachia e la malattia infiammatoria intestinale) e infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV).

In alcuni bambini, il ritardo della crescita è causato da una combinazione di fattori ambientali e sociali e da disturbi medici. Per esempio, i bambini che presentano patologie possono anche vivere situazioni stressanti a casa o relazioni disfunzionali con coloro che se ne prendono cura. Analogamente, i bambini con ritardo della crescita causato da fattori ambientali e sociali possono sviluppare problemi medici.