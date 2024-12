Si definisce ritardo della crescita la condizione in cui un neonato o bambino non cresce o non aumenta di peso come previsto. I neonati e i bambini con ritardo della crescita sono sottopeso, perdono peso o non crescono al ritmo normale.

Nel lungo periodo, il ritardo della crescita può causare, problemi di apprendimento, comportamento e sviluppo, specialmente se si verifica durante il primo anno di vita del bambino.