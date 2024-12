Panoramica sui problemi comportamentali dei bambini

Lodi e ricompense possono favorire un comportamento positivo. Talvolta i genitori finiscono per prestare attenzione ai propri figli solo in caso di comportamenti inappropriati, con conseguenze negative se si tratta dell’unica attenzione rivolta loro. Poiché la maggior parte dei bambini preferisce attirare l’attenzione con un comportamento inadeguato piuttosto che non ricevere alcuna attenzione, i genitori devono creare ogni giorno momenti dedicati alle interazioni positive con il bambino per evitare aumenti dei comportamenti inappropriati.

Alcuni problemi di comportamento relativamente minori possono essere causati dagli stili genitoriali.

I problemi dell’interazione tra genitore e bambino sono difficoltà nei rapporti tra un bambino e i suoi genitori, che possono insorgere nei primi mesi di vita. Il rapporto può essere teso a causa di

gravidanza o parto difficile

depressione post-partum della madre

inadeguato sostegno alla madre da parte del padre del bambino, dei parenti o degli amici

genitori indifferenti

Alimentazione e orari del sonno del bambino non prevedibili contribuiscono a creare tensioni. La maggior parte dei bambini non dorme per tutta la notte fino a 3-4 mesi. I rapporti tesi possono rallentare lo sviluppo delle capacità mentali e relazionali del bambino e causare un ritardo nella crescita.

Un medico o un infermiere può valutare il temperamento individuale di un bambino e offrire ai genitori delle informazioni sul suo sviluppo e dei consigli utili per favorire una migliore crescita. I genitori possono quindi essere in grado di maturare aspettative più realistiche, accettare i propri sensi di colpa e le situazioni di conflitto e tentare di ricostruire una relazione sana. Se la relazione non viene ricucita, il bambino può continuare ad avere problemi.

Le aspettative non realistiche contribuiscono alla percezione di problemi comportamentali. Ad esempio, i genitori che si aspettano che un bambino di 2 anni metta in ordine da solo i propri giocattoli potrebbero erroneamente interpretare il fatto che non lo faccia come un problema comportamentale. I genitori possono mal interpretare altri comportamenti normali, correlati all’età, di un bambino di 2 anni, come il rifiuto di rispettare le richieste o le regole di un adulto.

Un circolo vizioso è un ciclo nel quale una reazione negativa (collera) a un comportamento negativo (inappropriato) del bambino da parte di un genitore o di chi si occupa del bambino provoca ulteriore comportamento negativo del bambino, che porta a ulteriori risposte negative da parte del genitore o della persona che si occupa del bambino. L’attenzione ricevuta dal bambino da parte del genitore o di chi si occupa di lui spesso rafforza il suo comportamento inappropriato.

Nei circoli viziosi, il bambino risponde allo stress e al disagio emotivo con testardaggine, insolenza, aggressività e resistenza invece di piangere. I genitori o le persone che si occupano di lui reagiscono rimproverandolo, sgridandolo e sculacciandolo. I circoli viziosi possono anche derivare dalla reazione di eccessiva protezione o permissività dei genitori nei confronti di un figlio timoroso, troppo dipendente o che tende a ingannarli.

Per rompere il circolo vizioso, i genitori dovrebbero imparare a ignorare il comportamento inappropriato quando non ha un influsso negativo sugli altri, come nel caso di accessi d’ira o del rifiuto di mangiare. Reindirizzare l’attenzione del bambino su attività interessanti consente di premiarne il comportamento desiderato, trasmettendo un senso di soddisfazione al bambino e ai genitori o a chi se ne prende cura. Se un comportamento non può essere ignorato, si può tentare una procedura di distrazione o la tecnica del time-out.

I problemi di disciplina sono comportamenti inappropriati che si sviluppano quando la disciplina risulta inefficace. Disciplina non significa soltanto punire. Al contrario, consiste nell’avere, nei confronti dei bambini, aspettative chiare, strutturate, appropriate all’età e che essi possano comprendere. Premiare i comportamenti positivi è molto più facile e soddisfacente, tanto per i genitori quanto per i bambini, che punire le condotte inappropriate.

Nei bambini più grandi e negli adolescenti i problemi comportamentali possono insorgere quando i ragazzi cercano di liberarsi dalle regole e dalla supervisione dei genitori (vedere Problemi comportamentali negli adolescenti). I genitori devono imparare a distinguere tali problemi da errori di giudizio occasionali.