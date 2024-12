Polipi, noduli, granulomi e papillomi delle corde vocali

Polipi, noduli e granulomi delle corde vocali sono neoformazioni non cancerose (benigne) che causano raucedine e voce bisbigliata.

I polipi delle corde vocali spesso sono causati da una lesione acuta (come quando si urla durante una partita) e in genere interessano solo una corda vocale. Possono esserci molte altre cause, quali reflusso gastroesofageo, ipotiroidismo o inalazione cronica di agenti irritanti (come fumi industriali o fumo di sigaretta). I polipi dovuti a queste cause tendono a interessare entrambe le corde vocali. I polipi tendono a essere più grandi e più sporgenti dei noduli. I polipi sono comuni negli adulti.

I noduli delle corde vocali interessano entrambe le corde vocali e sono causati principalmente da trauma cronico alle corde vocali dovuto al fatto di urlare, cantare o gridare oppure usare una frequenza bassa innaturale abitualmente. I noduli possono svilupparsi anche nei bambini.

I granulomi delle corde vocali (gruppi di cellule immunitarie causate da infiammazione) spesso sono causati da una lesione delle corde vocali dovuta a reflusso gastroesofageo (GERD) non controllato o a un danno durante l’intubazione endotracheale (inserimento di un tubo per la respirazione di plastica dalla bocca lungo la trachea). I granulomi sono comuni negli adulti.

I papillomi delle corde vocali (vedere anche Papillomatosi respiratoria ricorrente) sono escrescenze di natura benigna causate da certi virus del papilloma umano (HPV). Il virus può essere contratto durante il parto, e le escrescenze più comunemente si manifestano in un’età compresa tra 1 e 4 anni, anche se possono svilupparsi in qualsiasi momento. Raucedine o pianto debole sono segni iniziali, ma le escrescenze talvolta ostruiscono le vie aeree e interferiscono con la respirazione.

Problemi delle corde vocali

Sintomi I sintomi di noduli alle corde vocali, polipi e granulomi comprendono raucedine cronica e voce bisbigliata, che tende a evolversi nell’arco di giorni o settimane.

Diagnosi Ispezione con uno specchio o una sonda a fibre ottiche

A volte biopsia La diagnosi di noduli alle corde vocali, polipi, granulomi e papillomi viene formulata con l’ispezione delle corde vocali mediante uno specchio o una sottile sonda flessibile a fibre ottiche (laringoscopio). Talvolta, si esegue il prelievo di un frammento di tessuto per l’esame al microscopio (biopsia) per diagnosticare i papillomi ed escludere la natura tumorale (maligna) della neoformazione.