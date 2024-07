Può essere prescritto un inalatore per inspirare farmaci che liberano i condotti respiratori. Si tratta degli stessi farmaci utilizzati per l’asma, ma funzionano anche per il respiro sibilante di origine diversa dall’asma. Se il respiro sibilante del bambino è grave, i medici possono anche somministrare corticosteroidi per via endovenosa o per via orale.

Inalatori Inalatore con distanziatore respiratorio Immagine Gli inalatori (chiamati anche inalatori predosati) sono piccoli dispositivi manuali. Sono il modo più comune di assumere i farmaci per l’asma. Convertono il farmaco in un finissimo spray che il bambino può inalare. Un inalatore munito di distanziatore o camera di espansione è più facile da usare.