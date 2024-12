Pubertà ritardata

Esame obiettivo

Radiografia per la valutazione dell’età ossea

Esami del sangue

Talvolta, risonanza magnetica per immagini

Test genetici

Ecografia pelvica (per le ragazze)

La prima valutazione di ritardo della pubertà deve contemplare l’anamnesi completa e un esame obiettivo per valutare lo sviluppo puberale, lo stato nutrizionale e la crescita. I medici chiedono anche se i bambini hanno un’anamnesi familiare di ritardo della pubertà.

Spesso eseguono una radiografia della mano sinistra del bambino per vedere il livello di maturità ossea (chiamata radiografia per la valutazione dell’età ossea). La radiografia per misurare l’età ossea può rivelare che le ossa del bambino hanno un aspetto meno maturo di quello che dovrebbero avere in un normale bambino di quell’età.

Si può eseguire una risonanza magnetica per immagini (RMI) per scongiurare un tumore cerebrale o un’anomalia strutturale dell’ipofisi.

I medici prelevano campioni di sangue ed eseguono esami di laboratorio di base per cercare segni di malattie croniche e per determinare i livelli ormonali. In alcuni bambini i campioni di sangue possono essere utilizzati per i test genetici.

I medici di solito eseguono una valutazione dei ragazzi che non presentano segni di pubertà entro i 13 o i 14 anni di età. Mentre le ragazze vengono valutate se non hanno segni di pubertà entro i 12-13 anni o all’età di 15 anni non hanno ancora avuto il ciclo mestruale. Se per il resto gli adolescenti appaiono sani, probabilmente si tratta di ritardo costituzionale. Il medico può decidere di rivisitare questi adolescenti a intervalli di 6 mesi per verificare che la pubertà inizi e progredisca normalmente.

Le ragazze con grave ritardo della pubertà dovrebbero essere sottoposte a esami per l’amenorrea primaria. Questa valutazione include un’ecografia della pelvi e altri esami del sangue e test genetici.