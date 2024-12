Tumori della pelvi renale e degli ureteri

Intervento chirurgico

Se il tumore non si è diffuso oltre l’area della pelvi renale e dell’uretere, il trattamento consueto consiste nell’asportazione totale del rene e dell’uretere (nefroureterectomia) insieme a una piccola parte della vescica. Dopo l’intervento chirurgico, vengono spesso instillati nella vescica farmaci chemioterapici per aiutare a prevenire eventuali recidive nella vescica. Tuttavia, in alcune situazioni, ad esempio, quando i reni non hanno una buona funzionalità o un soggetto ha solo un rene, questo di solito non viene asportato, dato che il soggetto diverrebbe dipendente dalla dialisi.

Per i tumori di grado elevato o di stadio avanzato, a volte viene somministrata la chemioterapia prima dell’intervento chirurgico.

Alcuni tumori della pelvi renale e dell’uretere (ad esempio, alcuni tumori di basso grado e a basso rischio) possono essere trattati con il laser per distruggere le cellule tumorali o con un intervento utilizzato per rimuovere solo il tumore lasciando in sede il rene, la porzione sana dell’uretere e la vescica. Tuttavia, questi tumori presentano un rischio maggiore di recidiva e diffusione. Occasionalmente si instilla nell’uretere mitomicina C o il bacillo di Calmette-Guérin (BCG, una sostanza che stimola il sistema immunitario dell’organismo) oppure si somministra un farmaco chemioterapico. Non è chiaro quando siano efficaci i trattamenti laser e le instillazioni di farmaci.

Dopo l’intervento viene eseguita periodicamente una cistoscopia (inserimento di una sonda flessibile a fibre ottiche, per esaminare l’interno della vescica), dato che soggetti che in passato hanno avuto questo tipo di tumore sono a rischio di sviluppare un tumore della vescica.