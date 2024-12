Come viene trattato il tumore della vescica?

Se il tumore è solo sulla superficie interna della vescica, il medico:

Asporta il tumore mediante cistoscopia

Inserisce dei farmaci nella vescica una volta asportato il tumore

Il tumore può ricrescere dopo che è stato asportato.

Se non è possibile rimuovere il tumore mediante cistoscopia, il medico:

Asporta parte della vescica o l’intera vescica

Esegue una chemioterapia

A volte, esegue una radioterapia

Se il medico asporta la vescica, creerà un nuovo passaggio per l’espulsione dell’urina dal corpo. Può impiantare una vescica artificiale oppure creare un’apertura nell’addome per consentire il drenaggio dell’urina in una sacca.