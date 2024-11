Necrosi corticale dei reni

Esami di routine del sangue e delle urine

Esame di diagnostica per immagini

Talvolta, biopsia del rene

La necrosi corticale può essere difficilmente diagnosticata, perché ricorda altri tipi di lesione renale acuta. Il sospetto di necrosi corticale renale si basa sui risultati degli esami di routine del sangue e delle urine e sui sintomi presentati dai soggetti predisposti. La diagnosi è spesso confermata mediante un esame di diagnostica per immagini, come l’ecografia o l’angiografia con tomografia computerizzata (angio-TC). Le informazioni diagnostiche più accurate vengono offerte dalla biopsia renale, che prevede però la rimozione di una porzione di tessuto e può causare complicanze, oltre ad essere superflua qualora la diagnosi sia evidente. Per questo motivo la biopsia non viene quasi mai scelta.