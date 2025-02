Esami del sangue e delle urine

Esami di diagnostica per immagini

Gli esami del sangue possono indicare una riduzione della capacità dei reni di elaborare ed eliminare i prodotti di scarto del corpo (insufficienza renale). Di norma viene anche effettuata un’analisi delle urine.

Per diagnosticare la trombosi venosa renale si impiegano l’angiografia con risonanza magnetica (RM), l’ecodoppler e l’angiografia con tomografia computerizzata (angio-TC) (vedere Esami di diagnostica per immagini delle vie urinarie). L’angio-RM e l’angio-TC offrono un grado molto elevato di accuratezza e non richiedono l’inserimento di un catetere arterioso o venoso in profondità. L’ecografia non è ugualmente accurata, ma è molto sicura. Mediante ecografia è possibile visualizzare un eventuale ingrossamento dei reni, presente se l’ostruzione si è sviluppata improvvisamente. L’ecodoppler può mostrare l’assenza di flusso ematico nella vena renale. La radiografia della vena cava inferiore o della vena renale dopo iniezione di un mezzo di contrasto radiopaco in un’arteria o in una vena profonda (venografia) è l’esame più accurato in assoluto, ma può causare il distacco e la dislocazione di coaguli nel flusso sanguigno, che diventano emboli e che possono causare complicanze.