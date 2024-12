Come viene trattato un blocco delle arterie renali?

I medici eseguono vari trattamenti, a seconda di cosa ha causato il blocco:

Coaguli di sangue: Fluidificanti del sangue (antiaggreganti) per evitare che i coaguli s’ingrandiscano e la formazione di nuovi coaguli

Arterie ristrette: Intervento chirurgico o di angioplastica per dilatare l’arteria

Nell’angioplastica, il medico inserisce un catetere attraverso l’inguine e lo fa avanzare fino all’arteria bloccata, in modo da poterla dilatare mediante un palloncino o un tubicino in rete metallica detto stent.

Se l’ostruzione causa ipertensione arteriosa, i medici prescrivono dei farmaci antipertensivi.

Se ha insufficienza renale, il soggetto potrebbe necessitare di dialisi (in cui una macchina filtra il sangue quando i reni non sono in grado di farlo).