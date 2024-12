Farmaci applicati sulla pelle (topici), assunti per via orale o somministrati per iniezione

Fototerapia

Il trattamento della pitiriasi rubra pilaris è molto difficile. I sintomi del disturbo possono essere alleviati, ma la malattia di per sé non può essere quasi mai curata. Le forme classiche del disturbo scompaiono lentamente nell’arco di 3 anni, mentre le forme non classiche durano molto più a lungo.

Per ridurre la desquamazione, i medici possono prescrivere creme idratanti (emollienti) o far applicare acido lattico sotto una medicazione che mantiene l’aria lontana dalla pelle (medicazione occlusiva) e successivamente corticosteroidi da applicare sulla pelle.

L’acitretina o il metotressato assunti per via orale sono un’opzione quando i trattamenti applicati sulla pelle non sono d’aiuto.

Etanercept, ustekinumab e secukinumab sono agenti biologici somministrati per iniezione. Possono essere utilizzati anche se la pelle non migliora con il trattamento topico oppure orale.

Sono stati utilizzati anche la fototerapia (esposizione ai raggi ultravioletti), la vitamina A e farmaci che indeboliscono il sistema immunitario, come la ciclosporina, il micofenolato mofetile, l’azatioprina e i corticosteroidi orali.