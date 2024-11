Le lentiggini sono comunemente chiamate macchie senili o macchie del fegato (ma non sono correlate a problemi epatici). Si tratta di macchie cutanee ovali piane, da marrone chiaro a marrone. Una singola macchia viene detta lentiggine. Le lentiggini costituiscono un tipo di iperpigmentazione localizzata.

Esistono due tipi di lentiggini:

Solari

Non solari

Le lentiggini solari sono causate dall’esposizione al sole e rappresentano il tipo più diffuso. Si verificano più frequentemente sulle aree che sono esposte al sole, come il viso e il dorso delle mani. Compaiono tipicamente nei soggetti di mezza età e aumentano di numero con l’invecchiamento. Le lentiggini non sono cancerose (benigne), ma chi soffre di questa condizione potrebbe essere maggiormente a rischio di melanoma.

Le lentiggini non solari non sono causate dall’esposizione al sole. Le lentiggini non solari a volte si presentano in persone affette da certi rari disturbi ereditari, come la sindrome di Peutz-Jeghers (caratterizzata da molte lentiggini sulle labbra e da polipi nello stomaco e nell’intestino), lo xeroderma pigmentoso e la sindrome delle lentiggini multiple (sindrome LEOPARD).

Se i soggetti non hanno troppe lentiggini, ma li preoccupa il loro aspetto, i medici possono rimuoverle tramite congelamento (crioterapia) o laserterapia. Gli agenti sbiancanti, come l’idrochinone, non sono efficaci.