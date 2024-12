Panoramica sulla pigmentazione della cute

I disturbi pigmentari possono essere diffusi e interessare numerose aree cutanee, oppure essere localizzati e interessare solo determinate aree cutanee. Essi possono causare variazioni della pigmentazione note come

Depigmentazione

Ipopigmentazione

Iperpigmentazione

La depigmentazione è una completa perdita di pigmento. La cute è bianca. Una diffusa depigmentazione insorge nella vitiligine.

L’ipopigmentazione è una quantità anormalmente bassa di melanina. La pelle ha una colorazione più chiara del normale (ad esempio più chiara rispetto alle aree di pelle non interessate). Una diffusa ipopigmentazione della pelle insorge nell’albinismo. L’ipopigmentazione può essere causata anche da

Una precedente lesione cutanea, come vesciche, ulcere, ustioni, esposizioni a una sostanza chimica o infezioni cutanee

Condizioni infiammatorie della cute che sono guarite (come dermatite atopica o psoriasi)

Rare malattie ereditarie

L’iperpigmentazione in genere è causata da una quantità anormalmente elevata di melanina, ma a volte è causata dalla deposizione di altre sostanze pigmentate non presenti normalmente nella cute. La pelle ha una colorazione più scura e a volte un colore diverso rispetto a quello delle aree non interessate. L’iperpigmentazione può essere causata da