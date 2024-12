Creme sbiancanti cutanee

Talvolta peeling chimici o trattamenti laser

Protezione solare

I trattamenti applicati sulla cute sono efficaci solo quando l’iperpigmentazione interessa gli strati cutanei superficiali. Creme sbiancanti per la pelle contenenti idrochinone, tretinoina o un corticosteroide possono essere impiegate in combinazione per schiarire le chiazze scure. L’idrochinone deve tuttavia essere utilizzato esclusivamente sotto la supervisione di un medico, dal momento che l’uso a lungo termine può causare talvolta una forma permanente di iperpigmentazione. In luogo di oppure in combinazione con idrochinone o tretinoina o entrambi si può usare una crema contenente acido azelaico.

Nelle persone che non rispondono alle creme sbiancanti i medici possono provare il peeling chimico con acido glicolico o acido tricloroacetico.

Durante la gravidanza l’uso di creme a base di acido azelaico e i peeling chimici con acido glicolico sono sicuri. L’idrochinone, l’acido tranexamico, i peeling con acido tricloroacetico e la tretinoinanon sono sicuri durante la gravidanza.

Vengono utilizzati anche i trattamenti laser e l’acido tranexamico, un farmaco assunto per via orale.

Durante e dopo i trattamenti, che predispongono la pelle alle ustioni solari, i pazienti devono proteggersi dal sole con la massima attenzione. Inoltre, perfino poche ore di esposizione al sole potrebbero causare il ritorno dell’iperpigmentazione nelle aree trattate, annullando i risultati ottenuti dopo mesi di terapia.

Chi soffre di melasma, per evitare un peggioramento della condizione deve usare creme solari con un fattore di protezione (SPF) pari o superiore a 50, indossare indumenti protettivi con fattore di protezione contro i raggi ultravioletti (UPF) pari o superiore a 50 ed evitare l’esposizione al sole. La maggior parte delle creme solari chimiche protegge la pelle dalla luce ultravioletta, ma non dalla luce visibile. I soggetti devono usare una crema solare colorata che contenga anche ossido di zinco o biossido di titanio, minerali naturali che forniscono un blocco fisico contro la luce visibile. Per una maggiore protezione si può utilizzare una crema solare che contenga sia minerali sia antiossidanti. Per una protezione ancora più efficace, è possibile assumere l’integratore alimentare Polypodium leucotomos per via orale.

Se la cute è protetta dal sole, il melasma spesso scompare dopo la gravidanza o dopo che viene interrotta l’assunzione del contraccettivo orale. Negli uomini, il melasma raramente scompare.