Introduzione ai traumi al torace

Assistenza respiratoria e circolatoria

Trattamento della lesione specifica

In caso di lesioni che costituiscono un pericolo immediato per la vita si interviene il più velocemente possibile. Il trattamento specifico dipende dal tipo di lesione.

In tutti i casi di trauma, il medico interviene per fornire supporto alla respirazione e alla circolazione, se necessario. Alla persona possono essere somministrati ossigeno (ad esempio attraverso una cannula nasale, una maschera facciale o un tubo endotracheale) e liquidi per via endovenosa o, talvolta, trasfusioni di sangue. Chi presenta un trauma toracico grave viene ricoverato in ospedale.

Si possono somministrare antidolorifici (analgesici) per diminuire il dolore.

Per alcune lesioni è necessario inserire un catetere nel torace (toracostomia o inserimento di catetere intercostale) per il drenaggio del sangue (in caso di emotorace) o dell’aria (in caso di pneumotorace) dal torace. Questa procedura contribuisce alla riespansione dei polmoni collassati. Di solito l’inserimento può essere eseguito in anestesia locale.