Lesione dell’aorta

Diagnostica per immagini

Chiunque abbia subito un trauma toracico viene sempre sottoposto a una radiografia del torace. Tuttavia, una lacerazione dell’aorta può non essere visibile su una radiografia toracica e il mancato riconoscimento di questa lesione può portare a gravi conseguenze. Pertanto, quando le lesioni gravi del torace sono causate da un incidente stradale ad alta velocità o da una caduta da una certa altezza, vengono spesso eseguiti altri esami di diagnostica per immagini, come l’angiografia mediante tomografia computerizzata (angio-TC), l’ecocardiogramma, l’ecografia o l’aortografia (angiografia dell’aorta, vedere la tabella Tipi di angiografia comuni).