Trattamento dei problemi correlati, come anomalie del ritmo cardiaco, insufficienza cardiaca o arresto cardiaco

Le persone con anomalie del ritmo cardiaco rimangono in ospedale per essere monitorate, in quanto queste anomalie possono diventare gravi all’improvviso.

Se una contusione cardiaca provoca altri problemi (come l’insufficienza cardiaca o un danno a una valvola cardiaca), le persone vengono ricoverate in ospedale e il problema viene trattato.

Le persone che collassano dopo un trauma contundente al torace devono essere valutate immediatamente per capire se si trovano in stato di arresto cardiaco. In caso di arresto cardiaco, è necessario iniziare la rianimazione cardiopolmonare il più presto possibile e, se disponibile, utilizzare un defibrillatore automatico esterno (DAE). Circa il 35% delle persone trattate con un DAE sopravvive.

Diverse misure possono contribuire a prevenire la commotio cordis, tra cui l’educazione dei giocatori sui modi di proteggersi (determinate strategie difensive), l’utilizzo di protezioni pettorali e palle da baseball più morbide, nonché la presenza di DAE e personale medico di emergenza qualificato agli eventi sportivi giovanili.