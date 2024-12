Liquidi per via endovenosa e, talvolta, emoderivati, per mantenere la pressione arteriosa

Inserimento di un catetere intercostale

Il medico somministra liquidi per via endovenosa al fine di aumentare la quantità di liquidi nel sangue e, di conseguenza, aumentare la pressione arteriosa. In caso di perdita di una grande quantità di sangue, è necessaria una trasfusione di sangue.

Il medico di solito inserisce un catetere intercostale (toracostomia) nel torace per rimuovere il sangue e consentire al polmone di riespandersi. Può essere necessario che il catetere rimanga in sede per diversi giorni.

Se è presente molto sangue o se il sanguinamento continua, per fermare l’emorragia può essere eseguito un intervento chirurgico (toracotomia).