Pneumotorace traumatico

Di solito, la rimozione dell’aria dalla cavità pleurica

L’obiettivo del trattamento è rimuovere l’aria dalla cavità pleurica e consentire al polmone di riespandersi. Di solito, viene inserito un catetere (toracostomia o catetere intercostale) nel torace, tra due costole. Il catetere è collegato a un dispositivo di aspirazione, per rimuovere l’aria e consentire al polmone di riespandersi. Questa procedura può essere eseguita utilizzando soltanto un anestetico locale.

Tuttavia, se la quantità di aria è ridotta e non causa alcun sintomo, il medico potrebbe non rimuoverla affatto, in quanto gli pneumotoraci di piccole dimensioni spesso si risolvono spontaneamente. In alternativa, per rimuovere l’aria il medico può inserire un piccolo catetere (drenaggio). Qualunque sia il trattamento, il medico generalmente fa rimanere la persona in ospedale per tenerla sotto osservazione e assicurarsi che lo pneumotorace non peggiori.