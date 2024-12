Denti fratturati, mobili e perdita traumatica dei denti

In caso di perdita traumatica dei denti da latte o permanenti è necessario rivolgersi immediatamente al dentista. Se tale perdita traumatica riguarda i denti da latte, questi non devono essere reimpiantati, in quanto possono infettarsi e il reimpianto può interferire con l’eruzione del dente permanente. Invece, la perdita traumatica di un dente permanente richiede il trattamento immediato.

Se possibile, il dente permanente deve essere immediatamente reinserito nella sua sede (senza toccare le radici). Il dente deve essere sciacquato delicatamente in acqua fredda per 10 secondi senza sfregare, perché lo sfregamento può rimuovere dalla radice il tessuto necessario per poterlo a riattaccare. Se non si è in grado di riposizionare il dente in sede, si dovrà avvolgerlo in un tovagliolo di carta umido o, ancora meglio, immergerlo in un bicchiere di latte per il trasporto dal dentista. (Il latte è un valido mezzo per nutrire il dente.) In alternativa, se il soggetto è cosciente ed è improbabile che inali o inghiottisca il dente, questo può essere inserito in bocca durante il trasporto a un ambulatorio dentistico.

Se non è possibile trovare il dente, questo potrebbe essere stato inalato nei polmoni (aspirato) o ingerito accidentalmente. Può essere effettuata una radiografia toracica per cercare un dente se si sospetta sia nei polmoni, ma un dente ingoiato è innocuo e spesso non vengono effettuate radiografie per cercarlo nel tratto digerente. In caso di perdita traumatica dei denti e successivo reimpianto, potrebbe essere necessario assumere un antibiotico per diversi giorni. Se il dente viene a contatto con sporcizia, il medico di solito valuta anche lo stato di immunizzazione contro il tetano del paziente.

Le probabilità che un dente permanente espulso si riattacchi alla sede sono buone se questo viene reimpiantato entro 30 minuti o al massimo 1 ora. Dopo 30 minuti, quanto più a lungo il dente rimane fuori dall’alveolo, minore è la possibilità di riuscita a lungo termine. Il dentista in genere ancora il dente a quelli circostanti per 7-10 giorni. In caso di frattura dell’osso circostante, può rendersi necessario l’ancoraggio per 6-10 settimane. I denti reimpiantati richiedono alla fine il trattamento del canale radicolare.