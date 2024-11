CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Le lesioni dei tessuti molli comprendono tumefazioni ed ematomi (contusioni) e piccole lacerazioni dei muscoli (strappi muscolari) o dei legamenti e dei tendini adiacenti alle articolazioni (distorsioni); vedere anche Panoramica sulle distorsioni e altre lesioni dei tessuti molli.

Contusioni, strappi muscolari e distorsioni lievi causano dolore e tumefazione di lieve o discreta entità. La tumefazione può diventare discromica, assumendo un aspetto violaceo dopo un giorno e poi gialla o bruna nei giorni successivi. Di solito si riesce a continuare a usare la parte interessata. In caso di sintomi più gravi, come deformità, impossibilità di camminare o muovere la parte lesa, oppure dolore intenso, ci può essere un distacco osseo completo all’interno di un’articolazione (lussazione), una separazione parziale (sublussazione), una frattura, una distorsione o uno stiramento gravi, oppure un’altra lesione grave. I soggetti con sintomi gravi spesso necessitano di assistenza medica per determinare la natura della lesione.