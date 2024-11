In ambiente non ospedaliero

Un soggetto che presenti un assideramento deve essere coperto con una coperta calda, perché può essere anche in ipotermia. Se possibile, il riscaldamento della zona assiderata deve iniziare immediatamente. La parte viene immersa in acqua tiepida a temperatura tollerabile per chi presta le cure (circa da 37 a 40 °C). Si deve evitare di sfregare l’area (ad esempio con la neve) perché ciò potrebbe causare ulteriori lesioni ai tessuti. Poiché l’area interessata è insensibile, il paziente non è in grado di avvertire un’eventuale bruciatura. Quindi l’area non deve essere scaldata davanti al fuoco, con un cuscino termico o una coperta elettrica.

Si rischia di creare più danni scongelando e ricongelando il tessuto che lasciandolo congelato. Quindi, se le persone con parti assiderate devono essere riesposte a condizioni di congelamento, in particolare se devono camminare con i piedi assiderati, il tessuto non deve essere scongelato. I piedi scongelati sono più vulnerabili alle lesioni dovute al camminare. Inoltre si deve tentare in ogni modo di proteggere i tessuti danneggiati dallo sfregamento, dalla costrizione o da ulteriori lesioni. I piedi vengono solitamente detersi, asciugati e coperti, Il soggetto va tenuto al caldo e, se possibile, assumere un analgesico. Deve essere portato in ospedale al più presto.

