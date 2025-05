In cosa consiste l’avvelenamento da funghi?

In cosa consiste l’avvelenamento da funghi?

Certi funghi contengono sostanze chimiche che sono velenose e questi veleni (tossine) possono essere nocivi.

Molti tipi di funghi sono velenosi

I sintomi più comuni sono il vomito e il dolore addominale

È molto difficile stabilire se un fungo è velenoso o no

Non consumare funghi trovati all’aperto

Alcuni tipi di funghi sono molto velenosi e possono determinare il decesso

Quando esiste la possibilità di ingestione di funghi velenosi, chiamare il pronto intervento (in Italia il 118) o contattare il centro antiveleni (in Italia presso l’Ospedale Niguarda Cà Granda: 02-66101029 e l’Ospedale Policlinico A. Gemelli: 06-3054343) per consulenza. L’Organizzazione mondiale della sanità offre un elenco telefonico dei centri antiveleni di tutto il mondo.