Sviluppo dell’infezione

Alcuni microrganismi che invadono il corpo umano producono tossine. Le tossine sono sostanze chimiche che possono danneggiare gli organismi viventi. Le tossine possono essere artificiali, come alcuni insetticidi, o naturali, come quelle prodotte da certi microrganismi. Per esempio, il batterio Clostridium tetani in una ferita infetta produce una tossina che causa il tetano. Alcune malattie sono provocate da tossine prodotte dal microrganismo al di fuori del corpo umano. Per esempio, gli stafilococchi che vivono negli alimenti possono produrre una tossina che causa un’intossicazione alimentare quando si consumano tali alimenti, anche se gli stafilococchi sono stati uccisi. La maggior parte delle tossine contiene dei componenti che si legano specificamente a molecole presenti in alcune cellule (cellule bersaglio). Le tossine svolgono un ruolo centrale in malattie come il tetano, la sindrome da shock tossico, il botulismo, l’antrace e il colera.

Ad esempio, alcuni batteri producono enzimi che degradano i tessuti, permettendo all’infezione di diffondersi più velocemente attraverso di essi. Altri batteri producono enzimi che consentono loro di entrare nelle cellule e/o passare attraverso di esse.