Difese contro le infezioni

Di solito la pelle impedisce l’invasione dei microrganismi, purché non sia danneggiata (per esempio da lesioni, punture d’insetti o ustioni).

Anche le mucose, come quelle che rivestono la bocca, il naso, la vagina e le palpebre, sono barriere efficaci. In genere, le mucose sono rivestite da secrezioni in grado di combattere i microrganismi. Per esempio, le mucose dell’occhio sono inumidite dalle lacrime, che contengono un enzima, il lisozima, che attacca i batteri proteggendo gli occhi dalle infezioni.

Le vie aeree filtrano le particelle presenti nell’aria inspirata. Le pareti dei dotti nasali e delle vie aeree sono rivestite da muco. Pertanto i microrganismi presenti nell’aria restano attaccati al muco, che viene eliminato con la tosse o soffiandosi il naso. L’eliminazione del muco viene facilitata dal movimento coordinato di minuscole appendici simili a peli (ciglia) che rivestono le vie aeree. Le ciglia spingono il muco verso la parte alta delle vie aeree, lontano dai polmoni.

L’apparato digerente dispone di una serie di efficaci barriere, come l’acido gastrico, gli enzimi pancreatici, la bile e le secrezioni intestinali. Queste sostanze possono uccidere i batteri o impedire che si moltiplichino. Le contrazioni intestinali (peristalsi) spostano il contenuto dell’intestino attraverso il tratto digerente, quindi la defecazione lo espelle dal corpo. Il normale sfaldamento delle cellule che rivestono l’intestino aiuta a rimuovere i microrganismi nocivi.

Anche l’apparato urinario possiede diverse barriere efficaci. La vescica è protetta dall’uretra, un condotto che drena l’urina prodotta dal corpo. Negli uomini, l’uretra è sufficientemente lunga da impedire ai batteri di raggiungere la vescica, a meno che non siano involontariamente trasportati da cateteri o strumenti chirurgici. Nelle donne, l’uretra è più corta, permettendo a volte il passaggio di batteri esterni fino alla vescica. In entrambi i sessi, svuotandosi la vescica elimina anche i batteri che la raggiungono.

Normalmente la vagina presenta uno stato di acidità. L’acidità vaginale impedisce la crescita di batteri nocivi e aiuta a mantenere costante il numero di batteri protettivi.